Rihanna posa en familia con sus dos bebés

Miami.- Sin duda Shakira es la artista del año en la música latina, al menos así lo indican las nominaciones al Latin Grammy, que se dieron a conocer hoy. La colombiana compite por partida triple en la categoría de canción del año.

Los colombianos Camilo, Karol G y Shakira, aspiran, con siete nominaciones cada uno, a los premios Latin Grammy 2023.

La estrella colombiana está nominada por Acróstic, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 con el productor argentino Bizarrap y su colaboración con Karol G TQG.

Tras su participación en los Premios MTV a los Videos Musicales y toda una serie de premios recibidos en el año, Shakira tiene grandes posibilidades de sumar un Latin Grammy a los 11 que ya posee, el más reciente por su álbum El Dorado de 2017.

La categoría de canción del año, que premia a los compositores, la completan Amigos de Pablo Alborán con María Becerra, De todas las flores de Natalia Lafourcade, Ella baila sola interpretada por Eslabón Armado y Peso Pluma, NASA de Camilo y Alejandro Sanz, Ojos marrones de Lasso, Si tú me quieres interpretada por Fonseca y Juan Luis Guerra, y un x100to, interpretada por Grupo Frontera y Bad Bunny.

En la categoría de grabación del año también figura Shakira con su “music session” con Bizarrap.

Se medirá con No es que te extrañe de Christina Aguilera, Carretera y manta de Alborán, Déjame llorarte de Paula Arenas con Jesús Navarro, Si tú me quieres de Fonseca y Guerra, Mientras me curo del cora de Karol G, De todas las flores de Lafourcade, Ojos marrones de Lasso, La fórmula de Maluma y Marc Anthony, Despechá de Rosalía y Correcaminos de Alejandro Sanz con Danny Ocean.

