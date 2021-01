‘Sex and the City’ regresa pero… sin Samantha

Ciudad de México.- La serie Sex and the City regresará a la televisión, esta vez en HBO Max con sus protagonistas originales, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, pero la gran ausente será Kim Cattrall (Samantha).

El título de la serie será otro, And just like that, es otra de las novedades que sorprendieron a los fans de la serie sobre las amigas neoyorkinas.

HBO no explicó la ausencia de Kim Catrall, pero al parecer se debe a un enfrentamiento con Sarah Jessica Parker, que es del dominio público.

La trama de la nueva serie se centrará en lo difícil que se torna la vida de Carrie, Miranda y Charlotte, y como logran sortear las diferencias para que esto no afecte su amistad.

Interpretan a los mismos personajes, pero ahora con 50 años de edad.

And just like that, la nueva Sex and the City, de HBO, tendrá 10 episodios de 30 minutos, que nuevamente tendrán como locación la ciudad de Nueva York, y comenzará a filmarse en la primavera de este 2021.

La original Sex and the City se transmitió entre 1998 y 2004 a lo largo de seis temporadas que sumaron 94 episodios.

Posteriormente se filmaron dos películas que generaron mucha expectativa, pero no tuvieron el mismo éxito, ni de público, ni de crítica que la serie.

YA VISTE: Deadpool se unirá al Universo Marvel

¿Por qué se pelearon Sarah Jessica y Kim?

Siempre se sospechó fuera del equipo de producción que había una fuerte rivalidad entre ambas actrices, sobre todo después de que la serie se convirtió en un fenómeno de éxito.

Sarah Jessica comenzó a ascender, es decir ganar cada vez más, hasta colocarse tres veces por encima de las demás, al mismo tiempo que Kim cosechaba el favor del público y gustaba cada vez más su atrevido personaje.

La producción favoreció a la actriz de los zapatos impresionantes e hizo a un lado a la otra, al punto de que cuando la serie finalizó, fue un evidente alivio para ambas no volverse a ver.

Las negociaciones para las dos películas fueron tensas pues Kim no quería hacerlas por una sencilla razón, no deseaba estar cerca de Parker. Al final Kim exigió y recibió más dinero, pero ya no se hablaban en el set.

Años después, cuando el hermano de “Samantha” murió en un trágico accidente, y “Carrie” le dio las condolencias en público en su cuenta de Instagram, la manera en que Kim recibió este gesto dejó fríos a todos.

“Déjame que deje esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable”.

Además la llamó hipócrita.

Así que no hubo una tercera película, que solo engordaría más los bolsillos de Sarah Jessica Parker como productora y seguramente por eso tampoco estará Kim Cattrall, ahora de 60 años, en la serie.

npq

Síguenos en redes sociales