Soy afortunada de tener una familia: Mariana Echeverría

Ciudad de México.- La sentencia ‘el amor construye’ se aplica perfectamente en el caso de la conductora Mariana Echeverría, pues ha “construido” una hermosa familia y cumplido sus sueños al lado de su esposo, el jugador Óscar Jiménez.

La actriz de comedia y el futbolista se casaron en 2019, y en el 2020 dieron la bienvenida a su hijo Lucca, el año pasado anunciaron en redes sociales que esperaban a su segundo hijo, pero desafortunadamente y contra su voluntad, lo perdieron en los primeros meses de embarazo.

Ya antes Mariana, que se ha esforzado en volver a ser madre, había perdido otro bebé. Y aunque estuvo muy triste, la actriz se levantó de nuevo y se dedicó a fortalecer los lazos de unión con su pequeña familia.

Así lo compartió en su cuenta de Facebook, con un mensaje inspiracional, de ejemplo para otras mujeres.

“Volteo a ver a mi alrededor y me doy cuenta lo afortunada que soy , tengo a la familia que nunca me imaginé pero que es lo mejor que me ha pasado en la vida , yo soy de las personas que decía que no me iba a casar y mireeeeen , luego me casé con un hombre extraordinario en todos los aspectos es buen padre , es buen hijo , es buen esposo , es buen compañero , es increíble es su profesión”.

