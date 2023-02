‘TQG’: Lo nuevo de Shakira y Karol G ¿qué dice la canción?

Ciudad de México.- Las artistas colombianas Shakira y Karol G son tendencia por su canción TQG (Te Quedo Grande), su primera colaboración juntas con un tema dedicado a sus ex.

Las cantautoras dicen en TQG que ‘no repiten errores y no compiten por hombres’. La canción se estrenó este viernes, ya es tendencia y ya está facturando.

Shakira escribió los versos de TQG:

"Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido".

"y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río".

Karol G canta:

"La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente… lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda' la' historia".

"Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito".

"No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte, estoy más dura dicen los reportes".

Y juntas cantan:

"Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí), espérame ahí que yo soy idiota, se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande la bichota (…) Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver ya lo suponía, dándole like a la foto mía, te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía".

Esta es la letra completa de TQG:

La que te dijo que un vacío

se llena con otra persona te miente

es como tapar una herida con maquillaje

no se ve pero se siente

te fuiste diciendo que me superaste

que conseguiste nueva novia

lo que ella no sabe es que tú

todavía me estás viendo toda’ la’ historia’

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragaito (tragaito)

¿Qué haces buscando melao?

si sabes que yo errores no repito

dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

y lo que tu novia me tiró

Eso no da ni rabia yo me río (yo me río)

No tengo tiempo para lo que no aporte

ya cambié mi norte

haciendo dinero como deporte

llenando la cuenta, los shows

el parking, el pasaporte

estoy más dura dicen los reportes

Ahora tú quieres volver

se te nota (mmm sí)

Espérame ahí que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

que te quedó grande la bichota

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragaito (tragaito)

¿Qué haces buscando melao?

si sabes que yo errores no repito

dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

(Shakira, Shakira)

Tú te fuiste y yo me puse Triple M

Más buena, más dura, más level

Volver cotigo never

tú eres la mala suerte

porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Tú buscando por fuera la comida

Y yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida

pero si ella supiera que me buscas todavía

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragaito (tragaito)

¿Qué haces buscando melao?

si sabes que yo errores no repito

dile a tu nueva bebé

que por hombres no compito

que deje de estar tirando

que al menos yo te tenía bonito

y yo de lejos no veo bebé

TQM pero TQG

npq

