¿Vas al concierto de Grupo Firme en el Zócalo?

Ciudad de México.- Grupo Firme llegará al Zócalo este domingo 25 de septiembre a las 20:00 horas con el concierto gratuito que compartirá sus temas más exitosos, recordó la Secretaría de Cultura, al tiempo que emitió algunas recomendaciones.

Lo que tienes que saber

El acceso al concierto se realizará por las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez a partir de las 14:00 horas.

No lleves objetos punzocortantes, no acudas con sillas u objetos voluminosos, envases de vidrio, latas, hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotecnia, no llevar bebidas alcohólicas.

Cuida tus sus objetos de valor, de preferencia no lleves bolsas o mochilas.

No pierdas de vista a los menores de edad.

Usa cubrebocas en todo momento, lleva con zapatos o tenis cómodos, chamarra y binoculares, impermeable y no abras paraguas que afecten la visibilidad del evento.

Además toma en cuenta lo siguiente:

Las estaciones del Metro Zócalo y Allende permanecerán cerradas; las estaciones Bellas Artes y Pino Suárez de la Línea 2, y las estaciones San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8 permanecerán con servicio y son las más cercanas a la Plaza de la Constitución.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 2 mil 810 elementos policiacos para garantizar la seguridad de los asistentes.

Y si no vas…

Para aquellas personas que no podrán asistir, el concierto de Grupo Firme en el Zócalo capitalino se transmitirá a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

La agrupación integrada por Edwin Cazares, líder de la banda y vocalista; Joaquín Ruiz, bajo sexto; Jhonny Caz, vocalista; Abraham Hernández, segunda voz; Christian Téllez, bajo; Dylan Camacho, acordeón; y Fito Rubio, en la batería, llegará al Zócalo capitalino luego de triunfar en el Foros Sol.

