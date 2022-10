Verónica Castro se defiende y contrata a equipo de abogados

Taylor Swift está de regreso con el lanzamiento de Midnights, su nuevo álbum de estudio, el viernes pasado, el estreno se convirtió en todo un suceso en redes sociales, pero una canción de las 13 más el Bonus track que lo conforman llamó particularmente la canción de sus fans.

Si bien la pérdida del embarazo no se menciona explícitamente, la letra de “Bigger Than the Whole Sky” les recuerda a muchas mujeres sus propias experiencias de aborto espontáneo.

Es evidente que la canción habla de pérdida. Traducimos la letra para ti:

Adiós, adiós, adiós / Eras más grande que todo el cielo / Fuiste más que un corto tiempo / Y tengo mucho por lo que suspirar / Tengo mucho sin lo cual vivir. Nunca me encontraré / Lo que podría haber sido, habría sido / Lo que deberías haber sido tú / Lo que podría haber sido, habrías sido tú.

¿Alguna fuerza te tomó porque no recé? / Cada cosa por venir se ha convertido en cenizas / Porque todo ha terminado, no está destinado a ser / Así que diré palabras en las que no creo.

Lo que dijeron sus fans:

Después de escuchar la canción “Bigger Than the Whole Sky”, muchas mujeres comenzaron a compartir sus desgarradoras historias personales.

Como la usuaria @Miss Fritzy:

“Cuando escuché ‘Bigger Than the Whole Sky’, todo lo que pude ver en mi mente es el bebé que perdí y esto puso palabras a todo lo que sentí desde el aborto espontáneo”.

When I listened to “Bigger Than the Whole Sky” all I could see in my mind is the baby I lost and this put words to everything I’ve felt since the miscarriage. I can’t imagine this being about anything else. 😭 #TSmidnighTS — Fritzy (@MissFritzy) October 21, 2022

“Tengo una caja en mi habitación con la prueba de embarazo y las primeras páginas del libro del bebé. Todavía los saco y lloro. He escrito mis propias cosas sobre mi experiencia y la liberación del dolor, pero nunca encontré nada que expresara cómo me sentía hasta que escuché ‘Bigger Than the Whole Sky’. Finalmente puedo escuchar algo que me permite simplemente llorar y sentir las emociones y tal vez dejarlo ir por un rato”.

O Sinead Reid:

“Tuve un aborto espontáneo en junio. No lo superé. No estoy bien. No he sido capaz de ponerlo en palabras, pero esta canción lo ha hecho por mí. Por supuesto que es subjetivo, pero eso es lo que significa para mí”.

TW: Pregnancy Loss.



I had a miscarriage in June. I'm not over it. I'm not OK.



I haven't been able to put it into words but this song has done it for me. Of course it's subjective but that what it means to me.



Thank you @taylorswift13https://t.co/M9XizbmSMP — Sinéad Reid (@SMReidWrites) October 21, 2022

En varias redes sociales, no solo en Twitter las reacciones fueron similares

En Reddit estos fueron algunos de los comentarios:

“Perdí mi primer embarazo el mes pasado. Esta canción pone en palabras todo lo que no he podido. Golpea tan cerca de casa”.

“Tuve 3 abortos espontáneos, incluido uno en enero con casi 12 semanas, donde pasé a mi hija en casa y la abracé. Estoy embarazada de mi bebé arcoíris en este momento. Cuando escuché esta canción, inmediatamente sollocé y se la puse a mi esposo, quien también lloró. Esto resumió al 100% cómo me sentí (y sigo sintiéndome cuando pienso en) tener un aborto espontáneo. Nunca me había sentido tan conectada con una canción sobre esto”.

“Tuve que detenerme la primera vez que lo escuché porque las lágrimas inmediatas nublaron mi visión”.

