Realizan operativos ante incremento de tarifa de transporte público

Ciudad de México.— El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, buscará los consensos necesarios con todas las fuerzas políticas y el Gobierno de la Ciudad de México para poder citar a más tardar la próxima semana y someter a votación nuevamente el dictamen que prohíbe las corridas de toros en la capital del país.

Durante la reunión de trabajo de la instancia legislativa, los diputados de MORENA votaron a favor de posponer la discusión del dictamen, argumentando inconsistencias en su proceso legislativo y que el debate aún no estaba agotado.

“Me cuesta mucho trabajo que hablemos de una repercusión económica cuando no estamos impidiendo que este centro (La Plaza de Toros) no pueda ser utilizado para otros fines, sino simplemente prohibir la actividad de maltratar a un animal, lesionarlo, violentarlo y llevarlo hasta su muerte, lo cual no tiene cabida en una ciudad progresista como la que queremos o decimos querer”, argumentó Sesma Suárez.