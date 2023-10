Reducen suministro de agua en Edomex y CDMX

Ciudad de México.- Tras la detención de “El Patrón”, legisladores locales y federales del PAN exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no cerrar el caso y darle continuidad a las diversas hipótesis que hay alrededor del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

“Este es un caso más de incompetencia y de impunidad de Ernestina Godoy, más de 300 días han pasado y en sólo 64, la Fiscalía General de la República logró, lo que no logró la señora Godoy en 242 días”.

De acuerdo al diputado Federico Döring, coordinador del GPPAN, en su momento el periodista Raymundo Riva Palacio, había documentado una versión de hechos, con base a información preliminar, en donde un militante de Morena había estado detrás de la orden para ejecutar a Ciro.

“Es otro caso más de impunidad partidista que intentó solapar Ernestina Godoy y por el cual no merece ser ratificada, esperamos que esta persona sea extraditada y vinculada a proceso”, indicó Döring.

Héctor Saúl Téllez Hernández, legislador federal panista, celebró este acierto de la Fiscalía federal y pidió a Godoy tener listos los elementos y estos, sean los suficientes para obtener una sentencia firme en contra de “El Patrón”.

“Ojalá no se le vaya de las manos o nos enteremos que saldrá bajo una fianza o que la Fiscalía local de Morena lo suelte porque no tiene elementos, eso ya es una burla y no se lo vamos a permitir, la Federación les hace la chamba a las autoridades locales”.

El diputado lamentó que, así como Ciro Gómez Leyva, más víctimas de atentados siguen esperando justicia de la FGJCDMX.

“Sino es por lo mediático de los asuntos que se hacen entre la opinión pública, la fiscal Godoy no se entera de las realidades que vive la Ciudad”.

Döring y Téllez exigieron conocer este caso y no sea un carpetazo como ha sucedido con la Línea 12 o las hermanas Sofia y Esmeralda que murieron en Iztacalco por la falta de una tapa en una coladera y hasta el momento, no hay nadie en la cárcel.

