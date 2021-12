UNACDMX pide al gobierno de Sheinbaum no centralizar recursos

Ciudad de México.— La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) llamó al Gobierno local a que el Presupuesto 2022 se lleve al debate público, se discuta en el Congreso de la Ciudad de México y a que se conduzca con respeto ante las propuestas que hacen las y los alcaldes de oposición.

El Gobierno capitalino debe gobernar para todos y no sólo para las alcaldías de su partido político, por lo que la distribución de los recursos debe ser equitativa, indicaron los integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México.

En este contexto, el vocero de la UNA CDMX, Mauricio Tabe, lamentó que el Gobierno local intente tergiversar la realidad al decir que esta organización busca un presupuesto para ricos, cuando en realidad es el Gobierno central el que se niega a ver la pobreza que existen en las alcaldías gobernadas por la oposición.

“Esa historia la construyeron los del partido oficial para seguir polarizando a la Ciudad y es un discurso que nos hace mucho daño, que hace mucho daño a la Ciudad, porque cancela el debate público”, indicó.

En conferencia de prensa, el también alcalde de Miguel Hidalgo dijo que aunque el Gobierno de la Ciudad argumenta que los recursos se distribuyen tomando en cuenta las variables de población total, en pobreza, flotante, urbana, área verde y suelo de conservación, la realidad no coincide con esos datos.

Afirmó que no existe fórmula, porque en el caso del predial, “siete de cada 10 pesos se los llevan para otros fines, no para otras alcaldías y eso no pasa en ningún municipio del país, en ninguna ciudad del mundo, que un impuesto a la propiedad se lo lleven a otro nivel de gobierno”.

Por ello, dijo le está dando la espalda el Gobierno a uno de cada cuatro personas que vive en situación de pobreza y que vive en el poniente de la Ciudad de México.

“El Gobierno, con un discurso maniqueo, centralizador, repite una serie de mentiras para tratar de quedarse con los recursos que le corresponden a todas y todos”, sostuvo Tabe.

Tabe llamó a que se abra también una discusión del Presupuesto 2022 en el Congreso de la Ciudad de México y a que el Gobierno de la Ciudad se conduzca con respeto en relación a las propuestas de la UNA CDMX.

En tanto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que en poco más de dos meses de gobierno, los integrantes de la UNA CDMX efectuaron cambios que ya arrojan resultados, esto a pesar del poco presupuesto con el que cuentan, sin embargo, agregó, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, en tres años de administración perdió nueve alcaldías y aún se niega a trabajar de forma coordinada con los gobiernos que no corresponden a su partido político MORENA.

Por su parte, Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco, señaló la dificultad de atender los apoyos de mantenimiento a las escuelas, ya que no cuenta con presupuesto suficiente para ello, aún así, ha logrado apoyar en temas de impermeabilización, lavado de cisternas, entre otros.

Manifestó que a pesar de la baja asistencia a los planteles, las necesidades son mayores, tal es el caso de algunas escuelas afectadas por el sismo de 2017, por lo que el año entrante atenderá la mayor parte de las peticiones con el nuevo presupuesto.

En su intervención, la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, señaló que luego del largo periodo sin clases por la pandemia de Covid 19, las escuelas públicas de esta demarcación se encuentran en pésimas “condiciones salubres, hace falta agua, hace falta mantenimiento, reparación de las ventanas, muros de contención en algunos casos, y hay algunos temas que pueden ser más graves que requieren incluso un diagnóstico de protección civil”.

ebv