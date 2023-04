Defiende AMLO a Trump por proceso en su contra

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su inconformidad por el proceso contra Donald Trump en Estados Unidos.

Consideró que sólo se realiza con fines electorales.

“Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al ex presidente Trump, no estoy de acuerdo”.

Andrés Manuel López Obrador | PRESIDENTE de méxico