Edomex ajusta horarios para establecimientos y espacios recreativos

Ciudad de México.— Con más de 100 mil víctimas mortales por Covid-19 en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia del gobierno federal contra el Coronavirus ha dado resultados positivos.

En ese sentido, López Obrador calificó que el trabajo que ha realizado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell frente a la pandemia es “extraordinario”.

“Es muy lamentable que en esta circunstancia de dolor se viva una temporada de zopilotes”, dijo el mandatario.

López Obrador acusó que su gobierno recibió un sistema de salud destruido y desde el principio “los conservadores” han utilizado la desgracia para culpar a las autoridades.

Por otro lado, afirmó que México es de los países de América con menos fallecidos por Covid-19 en proporción con la población.

Incluso, refirió que la cifra en nuestro país es menor en relación con España.

No cambiará la estrategia

A pesar de que por la pandemia se ha rebasado ya los cien mil fallecidos, no variará la estrategia del Sector Salud en el combate de la misma, porque el que se aplicó desde el principio ha sido exitoso, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es muy lamentable lo que ha sucedido y los conservadores, nuestros adversarios, quisieron utilizar la desgracia de la pandemia para culparnos. Es evidente que no se tomó en cuenta que heredamos un sistema de salud totalmente destruido y en poco tiempo se creó una estructura de salud y se tomaron medidas acertadas para que la gente se quedara en su casa”.

Enseguida hizo López Obrador una relación de las acciones que acompañaron al llamado al confinamiento para evitar contagios masivos; se obtuvieron equipos médicos en el extranjero, se contrataron médicos, enfermeras y demás personal de salud, porque se supo controlar la pandemia desde el principio, y se lograron disminuir los contagios, lo que dio tiempo para preparar a los especialistas.

Sostuvo que en el Sector Salud se ha hecho todo y lo va a seguir haciendo, como un recién firmado convenio con hospitales privados para extender la atención a los afectados por Covid en la medida en que se han desocupado hospitales públicos reconvertidos a la atención a contagiados por Covid.

“Vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. Lo han hecho muy bien los médicos, enfermeras y demás personal de salud, que han trabajado día y noche en la heroica labor de salvar vidas de los mexicanos”.

Expuso el jefe de la Nación que en el período neoliberal que duró 36 años se llegó al extremo de nombrar como secretario de salud a todo tipo de profesionales, pero no hubo médicos al frente del sector Salud, sin tomar en cuenta a los doctores Jesús Kumate Rodríguez, Julio Frenk y Jorge Jiménez Cantú, entre otros.

“En ningún lugar del mundo se ha informado tanto como en México, entonces ¿Por qué cambiar? ¿nomás porque no les gusta a los que antes medraron con el poder?. Es como las inundaciones, todos los pasquines informan que no se atiende a los damnificados, claro que se les atiende como nunca. A los que no se atiende es a los damnificados del antiguo régimen. Hay más libertades, concluyó el tabasqueño.

