Enfrentamientos dejan 11 muertos en Guerrero

Tepic.— Dorely Medina, una joven mexicana de 18 año originaria de Nayarit, fue seleccionada para trabajar en un programa de la NASA.

La joven mexicana se convirtió en una de las 60 personas de todo el mundo en ser elegidas gracias a un prototipo que desarrolló.

“Si Dorely de 8 años viera esto, seguro no me creería… Acabo de recibir mi carta de aceptación para el International Air and Space Program, programa de la NASA”