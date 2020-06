Iglesia tapatía fustiga estrategia de seguridad federal

Jalisco.- El informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara cuestionó la estrategia de seguridad federal y la narrativa de la Presidencia de la República respecto a la premisa ‘abrazos no balazos’ para alcanzar la paz y seguridad en el país.

A través de su editorial, el Semanario Arquidiocesano de Guadalajara, informativo de la diócesis liderada por el cardenal Francisco Robles Ortega, asegura que el asesinato del juez Uriel Villegas y su esposa “vino a demostrar la errática ‘estrategia’ en la lucha contra la delincuencia organizada, muy organizada”.

El editorial acusa que las preocupaciones del presidente López Obrador se enfocan en “multiplicar los apoyos sociales que, en realidad, no solucionan la pobreza en México, sino que son la fábrica permanentemente activa de votos para 2021 y 2024”.

Un crimen como el del juez Villegas, acusa el semanario, “vino a demostrar ignorancia e impotencia. No sabe cómo hacerlo, pero tampoco le importa buscar alguna forma e­ficaz para cambiar este destino cruel en nuestro país, el de vivir sometidos, innumerables ciudadanos y poblados, al ordenamiento de facto de los carteles. Peor aún, su ignorancia no se trata de una ignorancia supina (posibilidad de salir de ella, y con culpa propia si no lo hace), sino de no saber que no sabe, por lo tanto, de que no puede, en el hipotético caso de que quisiera”.