Líderes empresariales apadrinaron a egresados 2023 del Tec de Monterrey

Veracruz.- La Iglesia católica hace un llamado a la ciudadanía a no olvidar el sentido religioso que tienen las posadas porque no son solo fiesta y diversión sino el anuncio del nacimiento de Jesucristo.

Previo a la homilía de este domingo el vocero de la Diócesis de Veracruz, Aurelio Mojica Limón, recordó que esta época es muy bonita, de encuentro familiar, pero no se debe olvidar la celebración del nacimiento del salvador.

Aclaró que las posadas, que dieron inicio este sábado 16 de diciembre, son la remembranza del andar de María y José que tocan de puerta en puerta para pedir posada porque iba a nacer el hijo de Dios.

Te puede interesar: El Papa Francisco celebra su cumpleaños con fiesta circense

Manifestó que hoy en día, las posadas se quedan en una celebración humana de diversión, distracción y hasta de vicio, donde ya ni siquiera hay cánticos ni se recrean los peregrinos, quedándose en lo festivo.

“La posada se ha quedado en una celebración meramente humana, de diversión, de distracción, ya no se canta como se cantaba, no están los peregrinos, se queda en lo festivo y ese no es su sentido”, expone.