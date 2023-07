Grave que autoridades no expliquen decisión de cancelación de las NOM: Ministro en retiro

Ciudad de México.- El pasado 1 de junio de este año, la Secretaría de Salud presentó en el marco del Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023 una solicitud para cancelar 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) vigentes en materia de salud sin presentar el estudio que exige la Ley para justificar tal cancelación.

Tampoco que hubiera transcurrido el plazo de cinco años que también la Ley exige para iniciar el trámite correspondiente.

Así, la máxima autoridad sanitaria del país decidió dejar en estado de indefensión a la población mexicana.

Sin que hasta ahora exista una reconsideración de lo solicitado, no obstante, los exhortos de la comunidad médica y de la industria relacionada.

Ante ello, el foro “Las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) y la ruta de la regulación en el sector salud”, convocó a Juristas, asociaciones médicas y representantes de pacientes para analizar esta problemática.

Te puede interesar: ONG pide a legisladores de Sinaloa no aprobar iniciativas de manera caprichosa que afectan a menores de edad

El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, refirió que sobre esta cancelación de las normas tiene importantes implicaciones para el sector salud.

“En primer lugar quiero insistir en la tesis de que las NOMs no son disponibles, no son juguetitos, no son adornitos que estén en el orden jurídico mexicano, quiero reiterar la condición que están establecidas en una Ley recientemente aprobada, derivada de un tratado internacional y que esas normas oficiales han sido aceptadas e incluidas en el orden jurídico mexicano y que esas NOMs hoy cumplen funciones normativas para bien y para mal”, externó.

Cossío Díaz; consideró que es grave que las autoridades de salud no expliquen porque llevan a cabo la cancelación de las NOMs.

“Es un problema central porque el artículo 16 de la Constitución, señala que todo acto de autoridad tiene que estar fundado, motivado y ser emitido por la autoridad competente”, agregó el ministro en retiro.

Externó que al no haber explicación por parte de la autoridad que justifique dicha cancelación de las NOMs, pueden existir sospechas que esos vacíos que la autoridad no llena, se puede suponer que esas decisiones se están tomando para restringir las posibilidades de participación o las competencias o las actividades de la autoridad en el propio sector salud.

“Es decir la autoridad quita normas y en consecuencia se quita obligaciones, se quita compromisos y consecuentemente cuando se le exijan estos compromisos y obligaciones, dirá que no los tiene porque no existen las normas conforme a las cuales debía realizar estas actividades.

Un panorama de incertidumbre.

Cabe recordar que el 5 de junio, más de 50 federaciones, asociaciones y colegios de médicos emitieron un pronunciamiento en el que enfatizaron que esta acción (eliminar 34 NOMs) carece de todo sentido.

Además desconoce de manera discrecional las obligaciones y marcos de referencia que los profesionales de la salud y las instituciones construyeron durante muchos años.

Mediante procesos rigurosos de investigación y que se ven reflejados en las Normas Oficiales Mexicanas.

Organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas expresaron también su preocupación por el proyecto, al señalar que esto implica el riesgo de que al no haber claridad en las reglas de atención a los ciudadanos, la prevalencia y complicaciones asociadas a estos padecimientos aumenten.

Asimismo, representantes de organizaciones de pacientes hicieron un llamado a que las NOMs no sean canceladas, sino que se actualicen, y que las autoridades los tomen en cuenta para la toma de decisiones de este proceso, ya que los pacientes son quienes se ven afectados por el impacto de estas medidas.

Un grupo de 92 organizaciones de pacientes firmó la postura de la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas (RAIEC), en la que se manifestó en contra de la propuesta de eliminación de las NOMs de salud.

En busca de nuevas rutas.

En el foro referido, informaron los organizadores, pretende generar un espacio de diálogo constructivo entre los diversos grupos involucrados.

como son: autoridades, academia, agrupaciones médicas, organizaciones sociales y sector privado.

Contexto de las NOMs.

El Comité Consultivo de Normalización de Salud Pública se reunió el pasado martes 11 de julio para definir el futuro de 34 Normas Oficiales Mexicanas de Salud. En la sesión se dio a conocer que 5 de esas NOM ya fueron canceladas y las otras 29 están en riesgo, aunque el objetivo final es reducir a menos de la mitad las 154 NOM existentes actualmente.

En la sesión se informó a los miembros del Comité Consultivo de Normalización de Salud Pública que en el caso de 5 de las NOM ya se aprobó su cancelación y sólo está pendiente la publicación de esto en el Diario Oficial de la Federación, con lo que se oficializaría la decisión.

El argumento para la eliminación de estas 5 Normas Oficiales Mexicanas fue que no puede haber una norma para cada enfermedad y que algunas fueron creadas con un enfoque operativo y no regulatorio e incluso un “enfoque comercial”.

ARH