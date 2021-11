Covid-19, cooperación regional y migración, los temas en reunión México-EU-Canadá

Ciudad de México.- Por haber sido un funcionario leal y eficaz, no se descarta que Santiago Nieto Castillo se sume al Senado de la República, aseguró Ricardo Monreal Ávila.

“No me uno al linchamiento”, dijo el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, quien defendió la gestión del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Monreal calificó al esposo de la consejera electoral Carla Humphrey como una persona congruente que sólo se vio envuelto en un escándalo en su vida privada.

“NO AL LINCHAMIENTO”: MONREAL

“No me uno al coro de linchamiento, ni tampoco hago leña del árbol caído, no, porque quien era hace dos días un servidor ejemplar ahora es un traidor y no me sumo a ese coro”, apuntó.

Sin aclarar cuál podría ser el desempeño de Nieto Castillo en el Senado de la República, Monreal Ávila mencionó que no puede trabajar en el sector privado por al menos 10 años, sólo en el rubro de educación.

El líder de la mayoría en el Senado adelantó que no descarta la posibilidad de discutir con el resto de los grupos parlamentarios el caso del ex titular de la UIF porque fue un buen funcionario.

“No es mala idea, porque esa gente debe rescatarse, es una posibilidad, no lo puedo asegurar, pero yo le tengo buen aprecio, le tengo una buena opinión de sus conocimientos”, expresó.