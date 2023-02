Inflación no es para alarmarse: AMLO

Ciudad de México.— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador minimizó el aumento que tuvo la inflación en enero al asegurar que “no es para alarmarse”.

Durante su conferencia de este viernes, aseguró que el aumento no superó por mucho las expectativas, y prevé que sea la última subida del 2023.

“Yo creo que ya es el último incremento que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto, está en 7.7 (mensual), pensamos que va a bajar más, no vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario, nos preocupa y nos ocupa pero no es para alarmarse”

andrés manuel lópez obrador | presidente de méxico