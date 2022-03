Mexicanos evacuados de Ucrania ya vuelan a casa

Ciudad de México.— El senador Damián Zepeda Vidales presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a que garantice la paz y seguridad a todos los mexicanos; y que proteja la libertad de expresión y a quienes ejercen el periodismo.

El legislador del PAN también pidió al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al Comandante de la Guardia Nacional, que revisen y corrijan la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sometiéndola de nueva cuenta a la aprobación del Senado de la República.

Zepeda Vidales solicitó que la propuesta se tramitara de urgente y obvia resolución, pero esta petición fue rechazada por la Asamblea, con 43 votos en contra y 32 votos a favor, por lo que fue remitida a la Comisión de Seguridad Pública.

El legislador consideró que la estrategia de seguridad ha fracasado en estos tres años de gobierno, por lo que es necesario una nueva orientación, a fin de garantizar tranquilidad, paz y seguridad a las y los mexicanos.

Dijo que la masacre que se registró en Michoacán no puede quedar como anécdota, porque parar a 17 personas contra la pared y dispararles es un fusilamiento, no un intercambio entre bandas, y esto no puede formar parte de la normalidad en México.

Agregó que, de acuerdo con cifras oficiales, cada seis días hay un multihomicidio, ya que matan a más de una persona en un sólo momento; incluso, señaló, hace unos días, Sonora era el centro del escándalo en materia de seguridad, días atrás, Zacatecas y ahora es Michoacán.

En el documento, Damián Zepeda advirtió que el incremento de la violencia generalizada en diversas entidades, se debe a que el crimen organizado actúa con total impunidad frente a las instituciones encargadas de la seguridad pública a nivel federal.

La inseguridad, agregó, también es responsable del desplazamiento forzado de comunidades enteras, quienes han abandonado sus hogares porque nadie les garantiza seguridad; en ese sentido, refirió que, tan sólo el año pasado se contabilizaron 62 masacres en donde el común denominador fue la intervención del crimen organizado.

“Venimos a insistir y lo haremos todos los días, hasta que la presidencia de la República escuche que se tiene que corregir inmediatamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; pues hay un fracaso absoluto en la materia, es momento de que se reconozca y se haga algo al respecto”.

