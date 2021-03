México dona 95 mil dosis de vacunas contra la polio a Ecuador

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- El Pleno del Senado aprobó por unanimidad, la minuta que envió la Cámara de Diputados para establecer en el artículo 74 de la Constitución que no podrá haber partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los senadores coincidieron con la colegisladora en “dejar atrás la posibilidad constitucional de que haya partidas secretas”, que durante muchos años permitieron gastos propios de la corrupción, como elemento del sistema político.

Este proyecto, aprobado con 94 votos a favor, fue remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.

Destacaron que esta figura ha generado polémica por “su abuso, por parte de quienes han ocupado el cargo de titular del Ejecutivo Federal” y que es emblema de un régimen presidencialista.

A lo largo de la historia de México, señalaron en el documento, las partidas secretas han servido como la “caja negra” del presupuesto nacional.

Sus recursos han sido gastados de forma discrecional, lo que generó el incremento del gasto presupuestado o crear erogaciones no previstas.

La Asamblea consideró necesario impulsar nuevas concepciones de lo que significa la asignación y el ejercicio del gasto público, a efecto de que éste se ejerza con transparencia y permitan realizar una fiscalización efectiva.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martí Batres Guadarrama, señaló que la propuesta refuerza la lucha contra el gasto público discrecional.

El senador precisó que, no obstante que el presupuesto de esta administración no contiene partidas secretas, es necesario asegurar que éstas no vuelvan a existir, ni haya retrocesos en eta materia.

Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera Rivera, explicó que la partida secreta surgió como una medida para que el Ejecutivo hiciera frente a situaciones imprevistas, que pudieran poner en riesgo el orden público; sin embargo, se convirtió en una herramienta de opacidad y corrupción.

Recordó que, en el gobierno de Miguel Alemán Valdez, las erogaciones adicionales alcanzaron el 6.6 por ciento de presupuesto total; con Luis Echeverria éstas llegaron al 24 por ciento del total del gasto, y con Carlos Salinas de Gortari, oscilaron en cuatro mil 634 millones de pesos.

La aprobación de esta reforma es un acto emblemático para la superación del viejo régimen del gobierno autoritario y corrupto, apuntó.

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, coincidió en que las partidas secretas son un símbolo de la corrupción, pues entre 1983 y 1995 se ejercieron 26 mil 500 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.

A partir del año 2000, subrayó, la partida desapareció del Presupuesto de Egresos, lo cual es muestra del compromiso de Acción Nacional con la transparencia y la rendición de cuentas.

LEE México dona 95 vacunas contra la polio a Ecuador

emc