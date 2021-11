México se une al pacto de la COP26

Ciudad de México.— El senador Ricardo Monreal Ávila hizo un llamado a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, para que sigan luchando por un México mejor, para profundizar la vía democrática del país.

A través de redes sociales, el coordinador parlamentario de Morena comentó que aprovechó este martes 2 de noviembre, día de asueto, para leer, escribir e interactuar con sus seguidores.

Asimismo, anunció que en los próximos días se reunirá con jóvenes y por ello los exhortó a no tenerle miedo a nada “hay que ser audaces, no importa que te cuestionen, que te descalifiquen o te critiquen, es normal”.

El ancestral culto a la muerte hace del #DíaDeMuertos una festividad única en el mundo.

Además, expuso que escribe un artículo para un periódico extranjero sobre la sucesión. “Espero terminarlo hoy, no sé si pueda porque tengo muchas cosas que hacer, pero me gusta mucho escribir y leer; y estos días de asueto aparente, me gusta dedicarlos a eso y duro horas y horas”.

“No pierdan el entusiasmo. Pueden lograr todo lo que se propongan”, finalizó.

