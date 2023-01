No hay investigación contra Felipe Calderón: AMLO

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe ninguna carpeta de investigación contra Felipe Calderón en México.

Sin embargo, afirmó que sí existen indagatorias iniciadas por el caso de Genero García Luna.

La mañana de este lunes, afirmó que el encargado de juzgar a los ex presidentes es un tribunal popular del pueblo.

#EnLaMañanera | Al ser cuestionado sobre el juicio de García Luna, AMLO dijo que no se alcanzó el porcentaje para realizar el proceso judicial contra Felipe Calderón. "Eso fue lo que decidió el pueblo de #México . En varias ocasiones he expresado que no es mi fuerte la venganza". pic.twitter.com/kon1LqKMYx

“En el caso del ex presidente Calderón ya hemos hablado, se hizo una consulta (…) no se alcanzó el porcentaje que demanda la ley para que se llevara a cabo este proceso judicial (…) nosotros no perseguimos a nadie, repito, no es mi fuerte la venganza y también hay un tribunal popular y la gente está muy consciente del daño que ocasionaron quienes gobernaron en el periodo neoliberal, eso también es un castigo es una condena”.

andrés manuel lópez obrado | presidente de méxico