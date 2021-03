10 de marzo es la fecha límite para registrarse y votar desde el extranjero

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- En conferencia vespertina por Covid, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura informó que, tras el reporte de las dosis de inmunológicos de la farmacéutica SinoVac fuera de la temperatura recomendada, se estableció el dictamen que indica que si pueden ser usadas.

Las vacunas SinoVac reportadas en siete entidades de la república, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Campeche, Nuevo León y Tamaulipas, superaron la temperatura de 2 a 8 grados Centígrados.

López Ridaura explicó cuál es fue proceso de envío y las formas de medir las temperaturas en los biológicos.

“De Birmex salen en hieleras homologadas bajo la norma, con congelantes, se ponen el número que ya está diseñado que aguanta la temperatura y por el trayecto que van a seguir.

Además, se colocan termómetros que se llaman “data logers”, que es un termómetro continúo y registrando de manera continua”.

El director de Cenaprece agregó que, en las siete entidades ya mencionadas, cuando llegaron las dosis, el “data loger” tenía una temperatura de 12 grados Centígrados, superior a lo establecido en la norma, por lo cual se tuvo que reportar y realizar el análisis correspondiente.

“Una de las cosas que observamos, es que, en algunas entidades, el “data loger” que dice la temperatura muchas veces de ese momento, puede estar marcando tres cosas diferentes: puede marcar la temperatura máxima del trayecto, desde que se prendió el “data loger” hasta que se apagó; la temperatura mínima; o la temperatura promedio”, explicó.

Asimismo, López Ridaura detalló que, una vez recuperados los “data logers” se revisaron las graficas de todo el trayecto de temperatura.

Lo que llamó “excursiones de temperatura” cuando sobre pasa los 8 grados Centígrados, lo que confirmó que solo en Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca, se presentaron estas “excursiones temperatura”, que no llegaban a más de una hora por fuera del rango.

“Cuando sucede lo que se llama accidentes en la red de frío, se reportan en las entidades, se revisan los datos y se dictamina si en efecto hubo un accidente que amerite el anular esas vacunas. Y no, la decisión fue que no, que estos momentos de temperatura no fueron suficientes en tiempo ni en intensidad como para inactivar la vacuna”, explicó.

Cabe destacar, que, de acuerdo a las pruebas realizadas de termo sensibilidad sometidas a las vacunas, Ruy López Ridaura sostuvo que se tienen las evidencias de pruebas realizadas a las vacunas SinoVac a una temperatura superior a los 20 grados centígrados, en un periodo de 7 a 14 días mantienen su potencia inmunológica.

Tras indicar que las dictaminaciones fueron entregadas a las entidades, López Ridaura comentó que se podrán usar las vacunas de SinoVac, y que no hay razón para no usarlas, luego de que el gobierno de Nuevo León informó que no las usaría.

Por otra parte, la Secretaría de Salud, a través del director general de Cenaprece informó que para este martes se registraron 191 mil 789 defunciones; 45 mil 085 casos activos por Covid, que son parte de los 2 millones 332 mil 909 casos acumulados; y 1 millón 681 mil 336 personas recuperadas.

En el caso de las vacunas aplicadas, se contabilizaron hasta el corte de las 16 horas, 202 mil 701, que se acumularon a las 3 millones 100 mil 868 dosis aplicadas desde el 24 de diciembre de 2020.

