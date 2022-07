Con “informitis” de AMLO no se combate a la delincuencia organizada: PAN

Ciudad de México.— Respecto a la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar la estrategia de seguridad, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que con “informitis” no se combate a la delincuencia; pues en un Estado de derecho a los criminales se les detiene y a la gente buena se le protege.

Cortés Mendoza señaló que el crecimiento de la inseguridad en la mayor parte del país y los números de ejecuciones, feminicidios, masacres, desapariciones, asaltos, extorsiones y demás delitos perpetrados por grupos de la delincuencia organizada durante este gobierno, contradicen la realidad del presidente.

“Una vez más quedó demostrado que al presidente no le interesa la seguridad de los mexicanos, más bien pareciera que está del lado de quienes generan la violencia. Esta reflexión la hacemos ante la necedad del presidente de no cambiar su estrategia de ‘abrazos no balazos’, a pesar de que las cifras de delitos en su gobierno sean los más altos de cualquier otro sexenio”, expresó.