Manuel Velasco suspende giras para cuidar a su esposa

Ciudad de México.— La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la sola calidad de mujer o “persona con capacidad de gestar” es suficiente para reclamar mediante juicio de amparo la inconstitucionalidad de artículos que penalicen el aborto en normas que territorialmente sean aplicables a las personas quejosas.

Ante ello, Marcial Padilla, director de ConParticipación, señaló que los ministros de la SCJN impusieron el aborto por medio de amparos a nivel nacional.

Explicó que la primera sala de la Corte resolvió que cualquier mujer embarazada o no pueda solicitar un amparo y estar exenta de lo que diga la ley y abortar, es decir, “una mujer que aún no está embarazada puede pedir un amparo y luego abortar y que la ley no cuente para ella”.

IMPONEN ABORTO CON AMPARO Se puede pedir un amparo para abortar, incluso sin estar embarazada, resuelve la Corte.



Se impone de hecho una vía de aborto a nivel nacional, sin que la ley pueda proteger la vida humana antes de nacer. @marcialpghttps://t.co/PLTE1ekyWA pic.twitter.com/EmlSHt9vDz — ConParticipación (@ConParticipa) June 21, 2023

En ese sentido, hizo tres reflexiones:

1.- lo que los abortistas no han logrado por medio de los congresos lo están imponiendo por medio de los tribunales. Eso va contra todas las leyes de la democracia, eso no puede ayudar a México.

Padilla explicó que el aborto es un asunto demasiado serio como para intentar imponerlo por medio de sentencias en tribunales.

2.- Cuando la ley castiga el aborto no lo hace por perjudicar a la mujer, lo hace porque la vida humana no puede estar desprotegida antes de nacer, si está desprotegida después de nacer.

Por ello consideró que es discriminatorio y no tiene sentido que una ley proteja después de nacer y no proteja antes de nacer.

3.- Esto no va a solucionar ninguna de las causas que hacen que una mujer piense en abortar.

Marcial Padilla puntualizó que la mujer que tiene problemas económicos los va seguir teniendo, sólo que con un hijo al que le quitaron la vida en su corazón.

De igual forma la mujer que tiene problemas en el trabajo y tiene miedo de que la despidan por estar embarazada, va a seguir teniendo ese miedo, va a seguir siendo oprimida, porque no va a poder ser madre en los trabajos donde la despidan por estar embarazada.

LEE Menores de edad no pueden votar, pero SCJN otorga derecho a elegir si son niños o niñas: Marcial Padilla

¿Qué sucede a partir de ahora? cuestionó el director de ConParticipación.

“El aborto ha sido impuesto por la Corte por medio de amparos, lo más probable es que después por una acumulación de amparos, la Corte lo imponga como jurisprudencia para todo el país, eso ya sucedió en algunos otros asuntos”, respondió.

Finalmente puntualizó que el desprecio de la vida humana antes y después de nacer va cundiendo nuestro país y a pesar que lo que haya dicho la Corte, exhortó, a esforzarse para proteger la vida humana y lograr que existan leyes que la protejan.

Siete24 en redes sociales

ebv