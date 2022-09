“Presenten propuestas que sirvan a la gente, aunque no sean populares”; pide Manuel Clouthier a panistas

Ciudad de México.— En México no existen contrapesos porque la sociedad organizada está débil, los congresos no cumplen con esa función, no existe la división de poderes y los medios de comunicación están en crisis de cambio de época, afirmó Manuel Clouthier Carrillo ante militantes, legisladores y la dirigencia nacional del PAN, en el marco del 83 aniversario del blanquiazul.

A los legisladores del PAN, dijo, les corresponde aportar para mejorar las cosas, atreverse a presentar propuestas que le sirvan a la gente, aunque no sean populares, en materias de educación, salud, pensiones, servicios urbanos, justicia, entre otros, con el fin de superar la transición social.

En la sede nacional del PAN, ante dirigentes panistas encabezados por su presidente Marko Cortés Mendoza y la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada, Clouthier Carrillo consideró que la militarización es un error, porque no se puede combatir al crimen organizado sin una cruzada contra la corrupción institucional.

Gracias a mi amigo @MarkoCortes por la invitación a participar en conferencia en @CENPAN anoche, donde a pesar de no ser yo militante ni aspirante a ningún puesto de elección consideró que puedo ayudar a la reflexión sobre el rumbo del país y del partido ! Gracias — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) September 21, 2022

“Y es un error porque parte de una premisa equivocada, parte de la premisa de que los militares son incorruptibles y eso es falso”.

También habló de la necesidad de una verdadera economía social de mercado, estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sanas, leyes e instituciones antimonopolios, mayor fomento a los emprendimientos y a las Pymes para generar competencia y un sistema de seguridad social fuerte.

“Así a la política y a México en mi opinión le urge más verdad y menos mentiras, nos urge más honestidad y menos corrupción, más respeto y menos abuso del poder, más responsabilidad y menos populismo, y como ya decía Llano, “más generosidad y menos egoísmo”, destacó.

Al cerrar su exposición, Clouthier Carrillo dijo que “solamente con generosidad, con verdad, con respeto, con honestidad y con responsabilidad podemos hablar de un verdadero cambio, de otra manera el país seguirá atado a sus lastres”, que son la mentira, la corrupción, el abuso del poder, el populismo y el egoísmo.

Por su parte, Cortés Mendoza dijo que México requiere de este tipo de reflexiones en estos momentos, porque “tenemos que convocar a todas y todos aquellos mexicanos que quieren que realmente las cosas en México tomen un rumbo distinto”.

“Los panistas tenemos que demostrar en los hechos que nos duele el dolor de la gente y que queremos luchar por evitar el dolor evitable que nos encargó don Manuel Gómez Morín”, concluyó el dirigente nacional.

