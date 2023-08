Urge parar campaña de ideologización emprendida por AMLO en materia educativa: Senadora

Ciudad de México.— La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado, Josefina Vázquez Mota, señaló que las niñas y los niños no han sido relevantes para este gobierno y que, ejemplo de ello, son los Libros de Texto Gratuitos, elaborados con ocurrencias que buscan manipularlos, adoctrinarlos y que hacen una apología de la violencia, del odio y del oscurantismo.

“Estamos a horas de que 24 millones de niñas y niños que estudian en más de 230 mil escuelas públicas del país reciban libros de texto que son una cadena de ocurrencias, libros que tengan fe de erratas, porque los planetas no son los que te están enseñando, porque las fechas históricas no son las fiestas históricas. Lo que se pretende repartir es un crimen contra los derechos de las niñas y niños, hay que nombrar a las cosas por su nombre”, afirmó.

Vázquez Mota dijo que los libros de texto pretenden ser instrumentos de un oscurantismo que llevaran a millones de niñas y niños al pasado, a la ignorancia, sino también, al adoctrinamiento.

La legisladora por Acción Nacional aseveró que los libros de texto en muchas aulas es el libro rector, de ahí el peso que tiene, y es por eso que no se puede ni se debe permitir que se entreguen libros con contenidos de odio, con apologías a la violencia y se justifican los asesinatos como “medidas radicales”.

“No basta con el odio en las mañanas, ahora va por escrito (en los libros), para adoctrinar. No quiero decálogos de odio, o donde la muerte se justifique y el asesinato menos. Estos documentos (libros de texto) son una traición para millones de niñas y niños, para sus padres, para los docentes, para México. Si destruimos a las niñas y los niños entonces no merecemos estar aquí. No pidamos un país con paz, con igualdad, cuando el camino es el odio. Estoy segura que no va a suceder así, porque no lo vamos a permitir”, señaló.