SNTE solicita dosis de refuerzo de CanSino vs Covid-19

Ciudad de México.- El coordinador de senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, informó que presentará una iniciativa para apoyar y ayudar a las mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad, esto de manera tripartita con los niveles de gobierno.

“La iniciativa plantea la creación de Centros de Atención a la Maternidad en todo el país, cuya finalidad es brindar la asistencia, apoyo e información necesarios a las mujeres embarazadas y a los padres del menor en gestación”, afirmó.

Esto a través de asegurar un presupuesto para que estados y municipios tengan la obligación de atender a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con las condiciones económicas para llevar a término su embarazo.

Asimismo, explicó que esta ley es a favor de las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, violación, o que estén en situación de calle, que no cuenten con un refugio, ni atención médica, orientación psicológica y que no tienen manera de conseguir un sustento, pero que quieren salir adelante.







El legislador panista, expuso que su intención es proteger y salvaguardar la integridad de las mujeres mexicanas, que fueron expuestas a algún tipo de violencia y aún con todo eso deciden tener a sus hijos y salir adelante.

¿Cómo se plantea hacer?

El legislador destacó que sería a través del otorgamiento de apoyos a través de este Fondo de apoyo a la maternidad, en donde sería administrado por el DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que sería la responsable de administrar este fondo.

“Por eso se propone precisamente lo que es la modificación a la administración pública, para poderle dar digamos que las facultades”, expresó el legislador panista.

¿De qué trataría?

De otorgar atención médica, refugio, manutención, restitución de derechos jurídicos y, bueno, luego capacitación para que, una vez habiendo tenido el bebé, pues poder ejercer un oficio y programas de empleo temporal.

¿Qué busca esta iniciativa, donde propone una ley y modifica dos?

Que todas las mujeres en situación de vulnerabilidad, o sea de calle, de violencia o de violación, tengan acceso a la ayuda médica, psicológica, a refugios, a manutención, a capacitación para el trabajo y empleo temporal.

“Y desde el momento en que sepan que están embarazadas y hasta un año posterior al alumbramiento del recién nacido hayan decidido continuar con su embarazo, aquí la condición es ésa, que muchas personas, mujeres que están embarazadas y que deciden seguir con la gestación hasta el alumbramiento pues resulta que no hay quien las apoye”. Reiteró Rementería.

¿Cómo lo pensamos instrumentar?

Proponiendo en el presupuesto 2022 los recursos suficientes que al final terminen siendo administrados por el sistema DIF en todo el país, desde luego supervisados desde la Secretaría de Salud para que se pueda garantizar la llegada del recurso y se puedan generar estos centros de atención con todos los beneficios; se faculta, al DIF para que tenga estas posibilidades de evaluar, de administrar, de apoyar a las instituciones en cada entidad.















Por su parte y en este mismo marco la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado dijo que la iniciativa se presentó en diciembre de 2018.

“Cuando yo la presenté estaba embarazada de Emilia, es una ley completa que ahora ojalá impulsemos su dictaminación y que habrá de juntarse con la iniciativa de mi coordinador, mi ley como tal integra diversos capítulos, es una ley completa, que también habrá de bajar a estados y municipios en caso de ser aprobada”, aclaró.

¿Qué es lo más importante de lo que habla la Ley de Protección a Mujeres Embarazadas presentada la legisladora?

Refiere a Centros de Atención a la Maternidad, como organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, sectorizados a la Secretaría de Salud en términos de lo que establezca la Ley Orgánica.

También menciona de como que a la mujer embarazada no le cueste el transporte, beneficios como que no le cueste el parto y una subvención económica mensual que cobra el 50 por ciento de la contraprestación del servicio de guardería infantil o estancia infantil en un sector privado, estos son los beneficios que a grandes rasgos otorga mi propuesta que hoy me sumo totalmente y que claro que yo creo que todo el grupo vamos a presentar juntos esta iniciativa, esta “Ley DIF” que hoy impulsa nuestro coordinador.

“En resumen, lo que estamos presentando es una iniciativa que contempla una nueva ley, la Ley del Fondo para la Maternidad y, bueno, la modificación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y por supuesto también lo que sería modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, concluyó la senadora Márquez Álvarado.

ARH