Casi tres mil muertos ha dejado el terremoto en Marruecos

Arizona.— La Asociación Médica Católica de Estados Unidos (CMA, por sus siglas en inglés) publicó un informe titulado The Ideology of Gender Harms Children (La Ideología de género daña a los niños).

Explica que la ideología de género es una corriente que considera que el sexo biológico no es determinante para la persona, sino que ella puede definir su orientación e identidad sexual de acuerdo a sus preferencias e incluso en contra de su naturaleza.

En ese sentido, al revisar la evidencia de supuestos tratamientos para la disforia de género durante el año pasado, encontramos que el establishment médico estadounidense habla desde un lugar de la medicina basado en la eminencia en lugar de una medicina basada en la evidencia.

En el Informe se explica que la ideología de género está causando daños importantes a niños y adolescentes y por ello se alerta para evitar mayores daños a niños y para dar valor a quienes buscan una voz en la medicina.

Además puntualiza que los niños son víctimas de un experimento inquietante e irresponsable, en el que adultos descarriados imponen una ideología confusa a los más inocentes y vulnerables.

Indica que los niños no pueden dar su consentimiento legalmente, no tienen la madurez ni la experiencia de vida para tomar decisiones que los afectarán permanentemente por el resto de sus vidas.

“Un padre que convence a su hijo de que nació en el cuerpo equivocado está cometiendo un grave error”.

IDEOLOGÍA EN TRATAMIENTOS DE DISFORIA DE GÉNERO

Se conoce como disforia de género a los sentimientos fuertes y persistentes de identificación con otro sexo e incomodidad con el propio género y sexo biológico.

FALTA EVIDENCIA MÉDICA

El documento confirma la irrefutable realidad de la biología humana y contrasta con las tendencias culturales actuales que ignoran la realidad.

Recordó que Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Francia y Dinamarca han suspendido recientemente el uso de fármacos bloqueadores de la pubertad en niños con Disforia de Género. Los investigadores de estos países plantearon la cuestión de que el protocolo de tratamiento podría estar impulsado por ideologías y no basado en evidencia.

Se observó que a los niños se les diagnosticaba Disforia de Género con poca supervisión psicológica clínica y se los colocaba rápidamente en el protocolo de reasignación de sexo.

“Este protocolo muchas veces se pone en marcha por la demanda e insistencia de los niños y sus padres. La mayoría de los niños que se someten a supresión de la pubertad pasan a hormonas cruzadas y cirugías mutilantes”.

IDEOLOGÍA QUE SUBYACE A LA DISFORIA DE GÉNERO ES DAÑINA

Un principio de la medicina es “Primero, no hacer daño”. El movimiento de reasignación de sexo es un experimento vasto y no regulado basado en estudios con una alta tasa de abandono, estudios de control no aleatorios y ningún estudio a largo plazo más allá de los primeros cinco años para intervenciones que son estructural y/o funcionalmente mutilantes y tienen consecuencias irreversibles y de largo plazo.

La reasignación de sexo no respeta el orden fundamental de la persona humana con una unidad de cuerpo y alma. Los tratamientos que no respetan esta unidad acaban perjudicando a la persona humana.

La ideología que subyace a la Disforia de Género es dañina ya que declara que las personas pueden rehacerse a sí mismas según cómo se sienten.

Es necesario encontrar soluciones que promuevan el florecimiento humano, respeten la propia integridad corporal y estén en concordancia con el sexo inscrito en el cuerpo.

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PADRES

Se indica que el “tratamiento” actual de la Disforia de Género es contrario a la naturaleza de la medicina. Niega la esencia misma de la persona humana que es una entidad integrada de cuerpo y alma. Tal negación se perpetúa mediante un lenguaje que niega esta realidad mediante el uso erróneo de pronombres y el fomento de vestimentas y comportamientos que pretenden afirmar esta negación.

Los nuevos avances en el tratamiento de la Disforia de Género en los niños son preocupantes en términos de violación de los derechos fundamentales de los padres y cambio de jurisprudencia de larga data.

De ninguna manera se deben respaldar políticas que socaven los derechos y obligaciones de los padres o tutores, particularmente en los sistemas de escuelas públicas. Los niños carecen de plena capacidad de decisión para cuestiones tan graves y dependen de personas comprometidas padres/tutores a dar su consentimiento o rechazar acciones psicológicas, médicas o quirúrgicas que puedan alterar la vida.

SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTOS

Señala que la Disforia de Género es un trastorno psiquiátrico que debe ser tratado por un especialista en salud mental con la cooperación de padres amorosos.

“La práctica de la reasignación de sexo como tratamiento de elección para niños que muestran confusión con su sexualidad no es éticamente permisible y debe suspenderse”.

Además, los médicos y otros profesionales de la salud de conciencia, que deseen promover el mejor interés de sus pacientes, deben tener libertad para hacerlo sin políticas que amenacen su capacidad para practicar la medicina.

Como ocurre con todos los conflictos en la ética médica, la conciencia de un médico, iluminada por la enseñanza católica sobre el carácter sagrado de la vida humana y la dignidad de las personas humanas, nunca debe verse obligada a violar el juicio médico y moral del médico en el cuidado de un paciente.

Por ello, la Asociación Médica Católica hizo un llamado a las organizaciones médicas que promueven la práctica de reasignación de sexo de niños con Disforia de Genero a revertir su decisión.

Estas organizaciones, indicó, deberían considerar el daño físico y psicológico profundamente dañino a largo plazo que les espera a estos niños a medida que crecen hasta la edad adulta.

