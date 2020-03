Las frases de la semana

Esta semana ha estado llena de una gran cantidad de declaraciones y al momento de escribir esto no me decido por la más brillante.

Durante el Show Mañanero, Don Ernesto Prieto, flamante director de la nueva Lotería Nacional, producto de la fusión de la vieja Lotería y Pronósticos Deportivos, al informar el inicio de la venta de los cachitos de la Rifa del No Avión nos dio a conocer cómo son los boletos, qué dicen y dónde podemos consultar la información de este Magno Sorteo, hasta nos presumió su labor al frente de la Lotería, lo que le ocasionó una observación de Mi Viejito Lindo, ya que se salió del guión del día.

Y ante la pregunta de la posible falsificación de boletos, informó que estos tienen muchas medidas de seguridad, por lo que es muy difícil copiarlos y aparte aclaró que: “todos los números son diferentes y confío en que no nos harán esto”, gracias a ello los conservadores malosos de seguro estarán muy desilusionados y no podrán falsificar los cachitos, ya que todos llevan números diferentes y atinarle a uno que sí exista está difícil.

Otra que vale la pena destacar es la de Mi Viejito Lindo donde dijo que él mismo estará organizando durante abril y mayo, como si no tuviera mucho que hacer, visitas guiadas al Avión Presidencial TP-01.

Comento: “para que se conozca de cómo era el gobierno faraónico, esto va a ayudar bastante. Vamos a organizar visitas guiadas al avión, la primera va a ser la de nosotros, vamos a ir, vamos a imaginar que vamos volando, que despegamos y aterrizamos”, y criticó que en los viajes del Faraón, Enrique Peña Nieto, y con tono irónico indicó qué darían: “vinito, quesito de importación… no, no es como era antes con el vinito y el queso y el jamón importado, los puros y chocolates, ya no. Eso ya pasó y sí vamos a ir”. De seguro va a dar atole y tamales de chipilín, que se ve son sus consentidos.

Y como no ha podido venderlo ni rifarlo, dejó entrever que es posible que lo convierte en un monumento a la corrupción, y vaya qué despilfarro serio uno de los monumentos más caros del mundo, tan sólo 130 millones de dólares, ya ni la Estela de Luz del enemigo número 1 de México.

Y como en todo hay niveles, a pesar de que para él todos somos iguales excepto los neoliberales y conservadores, a él le toca ir en la primera visita guiada, junto con sus cuates: Lord Molécula, Lady Corredor Keniano y demás periodistas liberales, ni modo, Chumibebe se quedará con las ganas de conocerlo.

Y ante los riesgos del Covid-19 en nuestro país vecino “Donal Trum” anuncia que cierra sus aeropuertos a vuelos provenientes de Europa.

Sin tocar el primer base, como buen beisbolista, nuestro súper-subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, experto en salud, turismo, economía y relaciones internacionales, se lanza a robar la segunda base y declara: “México puede ser una alternativa de los viajes provenientes de Europa que tenían como destino Estados Unidos, y que fueron suspendidos por orden de Donald Trump ante la emergencia del coronavirus”.

Dijo esto como si fuera imposible que gracias a esta declaración nuestros vecinos decidan cerrar su frontera con nosotros y así cerrar el mercado más grande que tenemos. Y si lo hicieran “fuchi caca” no los necesitamos, solitos podemos.

Una más de nuestra queridísima científica de cabecera, la Dra. Claudia Sheinbaum, mientras nos informa que más de 2 mil 400 elementos femeninos de la policía cuidaron el buen comportamiento de las asistentes a la marcha del 8 de marzo, aclara que no fueron más de 70 las rijosas que armaron toda la destrucción. Así pues, hubo más de 30 policías por cada rijosa y aun así no pudieron o más bien no quisieron contener esto, ¿será que son parte de sus grupos de choque?

Por otro lado, también tenemos la brillante decisión de la Federación Mexicana de Futbol, tomando ejemplo de otros países que ya suspendieron toda actividad deportiva, para evitar el contagio entre los jugadores de la LigaMx modificó su protocolo y elimino el saludo de mano entre jugadores y niños al inicio de cada partido. Esto con la seguridad de que el contacto físico durante el partido no causará contagio alguno ya que el virus estará muy cansado de tanto ejercicio.

Y cómo no, para cerrar con broche de oro, una más de Mi Viejito Lindo, quien como eminencia en epidemiología le demuestra al mundo entero que de esto de contagios sí sabe, no va a suspender sus giras y nos pide: “Con lo del coronavirus hay que abrazarse, no pasa nada”.

Por lo pronto les mando un abrazo ya que no tengo el arrojo de Mi Viejito Lindo para dárselos en persona.

Domingo Días.

domingo.dias@yahoo.com.mx

Twitter: @domingodias7

www.domingodias.com

• “Un año más para que esto cambie por completo”, AMLO 1/11/19. Qué emoción en tan sólo 232 días México será otro.

