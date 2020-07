Descubren en Quintana Roo la mina de ocre más antigua de América

Tokio.— Científicos chinos alertaron el descubrimiento de un nuevo virus, se trata de una gripe porcina que se puede transmitir a humanos y tiene potencial de lograr otra pandemia.

El estudio fue divulgado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y habla de un alto contagio.

La cepa llamada G4 es una variación de la gripe porcina H1N1 que causó una pandemia y conmoción en 2009.

“En este momento estamos distraídos con el nuevo coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos”, afirmó Kin-Chow Chang, profesor de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, a la ‘BBC’.

En un estudio realizado entre 2011 y 2018 se recolectaron unas 30 mil muestras en hisopos nasales en criaderos de cerdos y centros veterinarios en 10 provincias chinas.

Se hallaron 179 virus de influenza porcina, la mayoría no registraron preocupación para los científicos ya que disminuyeron rápidamente.

Pero el virus G4 siguió apareciendo en los cerdos, año tras año, e incluso mostró un fuerte aumento en la población porcina después de 2016.

James Wood, jefe del Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge, afirmó en la ‘BBC’ que las personas tienen que implementar en su diario vivir costumbres saludables para que el cuerpo humano esté más protegido de virus y gripas.

Incluso notaron la posibilidad de contagios en varias personas que trabajaron en dichas granjas porcinas.

LEE Pandemia podría disminuir hasta octubre: López Gatell

emc