Abortar en casa con pastillas puede ser aterrador y muy doloroso

Ciudad de México.- Con la pandemia muchas prácticas cambiaron drásticamente y una de ellas fue el aborto, con los servicios médicos colapsados en buena parte del mundo, las mujeres indecisas en el dilema de tener un embarazo o no, optaron por la facilidad de las pastillas abortivas para tomar en casa.

Pero se encontraron que no es tan sencillo como la frase lo hace parecer, en un inicio suena tan fácil como ordenar comida a domicilio, la dosis, en Europa y otros países desarrollados, llega por correo directamente de las instituciones públicas, en América Latina se consiguen en internet, casi casi con un dealer.

El problema es que las mujeres están recurriendo a este método abortivo sin ninguna consulta o asesoría médica, sin información sobre los posibles riesgos y consecuencias, sobre esta práctica que dicen, se convierte en una verdadera pesadilla.

La periodista Antonia Hoyle, del periódico británico Daily Mail, alarmada por los altos índices que tiene esta práctica en su país, Gran Bretaña, – 52 por ciento de todos los abortos en 2021 se hicieron con estas pastillas-, buscó testimonios y esto fue lo que encontró.

La reportera del Daily Mail entrevistó a la joven Emily Price, de 23 años, la vio dos meses después del episodio de aborto y la chica aún sangraba.

Así lo escribe Antonia Hoyle:

“Cuando Emily Price descubrió que estaba embarazada en mayo, tenía 23 años y acababa de romper con su novio, concluyó que no estaba lista para la maternidad.

Ella misma reservó una consulta telefónica con una enfermera del Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS) y, como resultado, decidió interrumpir su embarazo tomando pastillas en casa.

‘Debido a que esto era tan privado, quería estar en la comodidad de mi propia casa’, dice Emily, una ejecutiva de relaciones públicas. Después de proporcionarle a la enfermera la fecha de su último período para asegurarse de que tenía casi siete semanas, y de haber rechazado la oferta de un ultrasonido y asesoramiento, recibió sus píldoras de aborto médico temprano por correo.

En el sobre había dos juegos de medicamentos para tomar con 24 a 48 horas de diferencia: una tableta que contenía mifepristona que interrumpe el embarazo, seguida de otras tabletas que contenían misoprostol que rompe el revestimiento del útero para expulsarlo”.

Y continá el texto del Daily Mail.

“‘La enfermera me dijo que podría sentir un poco de dolor, pero a algunas mujeres les resulta más difícil que a otras y algunas han tenido períodos peores’, dice Emily, que vive con su madre.

Sin embargo, a las pocas horas de tomar la segunda dosis, estaba encorvada sobre el inodoro, vomitando y gritando de dolor. ‘Tengo una alta tolerancia al dolor. Me he roto huesos y sufro migrañas crónicas, pero nunca había sentido un dolor como este. Estaba aterrada.’

En esa entrevista Emily alertó:

“La gente debe ser consciente de que esta no es una salida fácil. Se quedará contigo para siempre”.

Hasta 2017 en la Gran Bretaña las mujeres que querían abortar acudían a una clínica donde eran revisadas por un médico, recibían asesoría para ver si realmente querían someterse al procedimiento o no estaban seguras, y finalmente un especialista retiraba al bebé previa anestesia.

Al año siguiente que legalmente se aprobó el misoprostol sin receta a domicilio esta cifra se redujo dramáticamente ¿por qué? Porque ahora las inglesas están abortando en casa, solas, con todos los riesgos que esto conlleva, pues hay quienes refieren haberse desmayado de dolor.

La periodista concluye que en parte se debe a la privacidad pero también al bajo costo. Hoyle entrevisto también al médico Jonathan Lord, director médico de MSI Reproductive Choices, quien le aseguró que:

“No hay forma de evitarlo, el aborto con medicamentos, es realmente bastante doloroso”.

El doctor aceptó que no se comunica bien a las mujeres el riesgo de dolor insoportable.

Emily le dijo con preocupación a la reportera lo fácil que obtuvo las pastillas, pues no tuvo que demostrar que estaba embarazada para que le enviaran las tabletas, dice que pudo haberlas pedido para otra persona.

Antonia escribe en su artículo que “Emily tomó la primera píldora con casi siete semanas de embarazo. La primera pastilla la cansó. Después del segundo conjunto de medicamentos 24 horas más tarde, comenzó a sangrar en 15 minutos. Después de una hora, dice que los calambres del tipo del período se habían convertido en un dolor tan intenso que estaba doblada en el inodoro.

“Estaba sudando pero mi cuerpo estaba helado. Estaba llorando”, dice Emily, quien sintió la necesidad de pujar tres horas y media después de tomar la segunda pastilla y sintió que le salía un “bulto enorme”.

Dice que la experiencia fue infinitamente más dolorosa de lo esperado.

Otro caso:

La periodista entrevistó también a Katherine Telby, de 39 años, madre soltera y que en el pasado sufrió dos abortos espontáneos, quien le dijo que la experiencia del aborto fue horrible y que de haber recibido asesoría habría optado por continuar su embarazo y quedarse con su bebé.

Así lo reporta: “Mi novio dijo que no era el momento adecuado. Mi corazón decía que debía quedarme con el bebé, pero no quería hacerlo sola y me preocupaba que este embarazo también pudiera terminar en un aborto espontáneo”.

Ella agrega: ‘Me preguntaron si estaba segura y me ofrecieron asesoramiento, pero dije que no. Quería terminar la conversación. No hubo verificación. Podría haber mentido y haber estado embarazada de 20 semanas’.

En la semana que tardaron en llegar las píldoras, Katherine comenzó a cuestionar su decisión… En cambio, tomó las pastillas. Sintió más dolor de lo que esperaba. ‘Pensé que un aborto en casa sería menos traumático. Pero al menos en el hospital, bajo anestesia, estaba libre de dolor. Esto era horrible. Me retorcía de agonía. Tuve calambres horribles durante cinco horas. Y agrega: “Si hubiera tenido asesoramiento en una clínica, creo que habría decidido seguir adelante con el embarazo”.

(Con información de Daily Mail)

