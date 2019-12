Defensa del aborto no está en el Estatuto de Morena: Yeidckol

Ciudad de México.- La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, indicó que tanto el tema de la despenalización del aborto como el del matrimonio igualitario, no están en la plataforma que presentó Morena en su fundación como partido político, por lo que no se le puede exigir a sus militantes y principalmente a los candidatos externos, que promuevan, defiendan y estén a favor de estos temas.

Entrevistada en el marco del evento para presentar la ‘Agenda 2020 Morena Mujeres’, la dirigente nacional de Morena explicó que lo que lo que todos los candidatos firmaron al asumir la investidura es la plataforma actual en la que no está el tema del aborto y el matrimonio igualitario, por lo que en especial en estos dos temas es donde tienen más libertad para estar a favor o en contra.

A pregunta expresa sobre el intento de la Comisión de Honestidad y Justicia de expulsar de Morena a la senadora Lily Téllez por estar en contra del aborto, Yeidckol Polevnsky puntualizó que aunque puede haber posturas distintas al interior del partido, al no estar firmado y establecido en los estatutos del partido y más aún al ser Lily Téllez candidata externa, eso no era motivo para sacarla del partido o de la bancada.

“Ella es externa, no la pueden sacar porque no es interna, y la decisión de las bancadas es un tema interno de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados o de los grupos parlamentarios, ahí no puede incidir la Comisión de Honestidad y Justicia”.

Polevnsky indicó que se deberá hacer una modificación al Estatuto de Morena porque como tal hoy en él no están establecidos estos temas.

“Tenemos que ponerlo en el Estatuto lo mismo que en el Reglamento para que cuando los compañeros que vengan externos que quieren tener un cargo a través de Morena se comprometan también a esto”.

Yeidckol Polevnsky puntualizó que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena tiene injerencia en problemas de militantes contra militantes, su tarea resolver los problemas internos.

Puede hacer sugerencias a todos los que forman parte de Morena y los que son militantes están más obligados que nadie, pero los que están en las bancadas de Morena sin pertenecer a Morena, lo mínimo que tienen que hacer es respetar la postura de Morena. Pero en nuestros estatutos está establecido que tenemos apertura para las diferencias de pensamiento y que somos respetuosos a ellos, aseveró la dirigente morenista.

A pregunta expresa sobre la iniciativa que impulsa Morena para despenalizar el aborto en todo el país, Polevnsky dijo que no ha platicado con los legisladores para ver cómo va esa agenda por lo que no está enterada a detalle.

Al referirse específicamente al tema del aborto, la lideresa nacional de Morena dijo que es un tema que se ha defendido y por el que se ha luchado siempre, en el que buscan que no se penalice a quienes lo practican y que se tenga claro que no es promover el aborto, sino el derecho de hacerlo en una forma higiénica, médica y sin que sean penalizadas.

Detalló que actualmente defienden que se libere a un conjunto de mujeres que están en la cárcel acusadas por este tema que consideró inaceptable.