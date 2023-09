Elogian sacerdotes mensaje de la película “MAX”

“Una de las dificultades que planteamos con el equipo de producción fue ¿Cómo abordar este tema con honestidad sin faltarle el respeto a los creyentes? Lo último que me interesaba era cuestionar su fe en las apariciones. No obstante, el silencio histórico de 117 años que existe con respecto a las apariciones era un elefante en la habitación que no podía ignorar. Nadie sabe sobre esto, solamente los historiadores que en realidad son expertos. Lo que me ayudó mucho para encontrar el camino es conocer el trabajo de historiadores como el Dr. Martínez Baracs y la Dra. Von Wobeser. A ellos no les interesa en lo más mínimo cuestionar las apariciones, más bien se encaminan en investigar lo que verdaderamente se sabe, esto ha permitido evitar controversias y así poder conocer mejor nuestra historia”.

Jesús Manuel Muñoz, cineasta