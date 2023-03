Felicidad de Mariana y Samuel es real: Maryfer Centeno

Ciudad de México.- Después de recibir a su primogénita Mariel el pasado 10 de marzo, los felices padres Mariana Rodríguez y Samuel García, han mostrado su orgullo y emoción a través de diversas publicaciones en sus redes sociales.

El gobernador de Nuevo León no para de compartir tiernas imágenes de la hermosa bebé, mientras que la influencer ha documentado todos sus procesos desde el primer día que hizo público su embarazo, pero después del nacimiento luce radiante.

El nacimiento de Mariel ha provocado toda clase de reacciones y felicitaciones en las redes sociales; así que la famosa grafóloga Maryfer Centeno hizo un análisis de la comunicación no verbal y los rostros de los nuevos papás para descifrarlos.

¿Qué analizó Maryfer Centeno?

Sobre Mariana Rodríguez concluyó:

“La mirada de Mariana Rodríguez refleja una gran sonrisa, está feliz, acuérdense que la sonrisa se analiza con la mirada no con la boca. Ella tiene una cara de satisfacción que me conmovió, en este video no hay nada fingido, está contenta”.

Respecto al afortunado padre, Samuel García, Maryfer Centeno dijo en su análisis:

“La cara de él no cabe de orgullo, muestra la púpila completamente dilatada, y en la segunda imagen están emocionadísimos y orgullosos de lo que han logrado, la clave está en los ojos”.

La experta en lenguaje corporal compartió en su cuenta oficial de Instagram su primera impresión sobre los influyentes nuevos padres, y aseguró que se encuentran plenamente felices con la llegada de Mariel, por lo que pese a las críticas que han recibido, ella considera que no hay nada de falso en su felicidad.

