Natalia estuvo a punto de abortar a sus mellizos, pero algo la hizo cambiar de opinión

Natalia, originaria de Palma de Mallorca, España, tienen 26 años y es mamá de tres niñas y va a ser mamá de dos más, presionada por amigos y familia viajó a Barcelona para someterse a un aborto, pero ya en la clínica se arrepintió y el destino quiso que encontrara la ayuda que necesitaba.

“No es de buen gusto pensar que te vas a quitar dos hijos tuyos, porque son dos hijos tuyos, eso quiero que lo tengan muy en cuenta, son vuestros hijos, son dos vidas más, y yo comprendí que eso era un crimen, que esos bebés no tenían culpa de nada y no habían pedido venir a la vida.

Les quería contar que yo estuve a punto de abortar, gracias a Dios no lo hice debido a unas personas que se cruzaron en mi camino a las que les voy a estar agradecidas eternamente. Iba indecisa pero algo aquí dentro me decía que no y salí llorando de ahí y fue cuando encontré a Milena, me ayudaron muchísimo”.