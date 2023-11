Niñas y niños conocen sus derechos con actividades y juegos

Ciudad de México.- En el marco del 20 de noviembre, Día Universal de las Niñas y los Niños, la organización civil Guardianes, entregará de forma gratuita, durante este mes, cientos de ejemplares del libro “Mis Derechos con Filipón”.

“Al respetar los derechos de las niñas y los niños favorecemos su desarrollo, además de que los tomamos en cuenta, los escuchamos, los reconocemos como individuos”.

Rosario Alfaro, Directora de Guardianes

Así lo explica Rosario Alfaro, Directora Ejecutiva de Guardianes.

“Nuestro modelo educativo consiste, por un lado, en brindar a niñas, niños y adolescentes educación sexual que les permita desarrollar su interioridad y su afectividad sanamente, otra parte es la alfabetización emocional, que reconozcan y puedan gestionar todas sus emociones y la tercera rama es que conozcan y ejerzan sus derechos”.

Fotos: Cortesía de Guardianes

Dirigido a niñas y niños de educación preescolar -3, 4 y 5 años de edad -este cuadernillo de actividades, se obsequia a en escuelas, parques, museos y diferentes espacios públicos y privados con el objetivo de celebrar y promover sus derechos.

“Son 7 derechos que para los niñas y las niñas de preescolar será muy fácil recordar y aprender. Cada derecho trae una actividad para reforzar el aprendizaje y hacerlo más dinámico. Tener una identidad, derecho a ir al doctor, derecho a poder jugar, a descansar incluso en esta etapa en la que desarrollan su cerebro y su arquitectura cerebral, el descanso es un derecho al que tienen que tener acceso porque en la medida en que mayor calidad de sueño tienen y más momentos de distracción, de esparcimiento, su cerebro tiene una mejor arquitectura cerebral”. Rosario Alfaro, Directora Ejecutiva de Guardianes

Mis Derechos con Filipón

Desde hace más de 20 años Guardianes trabaja en la prevención del maltrato y la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes por lo que dentro de los 7 derechos que Filipón presenta a niñas y niños en este libro, destaca por supuesto el derecho al Buentrato.

“Tener una vida libre de violencia es un derecho que mamás y papás debemos priorizar. A veces se piensa que repitiendo las cosas que nos ocurrieron en la infancia o la forma en que fuimos educados estamos haciendo lo correcto y no es así. Debemos reconocer que niñas y niños tienen derecho al buentrato, a no ser violentados”.

Rosario Alfaro, Directora Ejecutiva de Guardianes.

En los próximos días el libro de Filipón llegará a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, a la Granja las Américas, al Barco Utopía (19 de noviembre), al Museo de Papalote (25 de noviembre) y al parque Bicentenario (26 de noviembre), además de decenas de escuelas públicas y privadas.

“Los derechos son inalienables y eso significa que no dependen de que la persona, el niño o la niña hagan algo para merecerlos, respetan la dignidad de cada persona y no están condicionados a una obligación a cambio, los tenemos per se, por naturaleza”, finaliza la especialista.

El 20 de noviembre es la fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y en la que en 1989 se firmó el texto definitivo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

