Nathalia Ordóñez: liderazgo femenino en el mundo de la moda

Por Arantxa Escribano

Nathalia Ordóñez es diseñadora, fundadora y creadora de su propia marca de ropa. Ha vestido a grandes personalidades en Colombia y tiene un negocio que da trabajo a un gran número mujeres que son, además, cabezas de hogar.

A través de su empresa forma en valores a sus empleadas y, sin querer, también a sus clientas que acostumbran a tener palabras de cariño y admiración hacia ella. Ser una referente en el mundo de la moda destacada por sus valores familiares es una característica no menor en su trayectoria.

Le agradezco mucho haber concedido esta entrevista para la nueva sección del portal Mujeres que inspiran.

Nathalia Ordóñez, diseñadora de modas

Pregunta. ¿Qué es para ti el liderazgo?

Para mí el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de llevar a cabo una idea en equipo desde la empatía, fomentando seguridad en el ambiente laboral y confiando en las habilidades de cada miembro del equipo sabiendo guiarlas. Pienso que la admiración es importante, porque mueve fibras del corazón que hace que las personas se muevan con pasión.

Pregunta. ¿Puede ser la moda un lugar donde transmitir valores? ¿De qué manera?

¡Sí! Cualquier lugar es apto para transmitir valores. Y más, uno en donde no esperas encontrarlo.

Te voy a hablar desde mi experiencia y cómo lo manejo en mi empresa. Pienso que se empieza de adentro para afuera y desde lo más elemental, como es el trato entre las personas que trabajamos en la marca, basándonos siempre en el respeto y en la admiración hacia cada una.

Todas cumplimos una parte importante y gracias a eso el resultado es hermoso. También trabajamos con artesanas cabeza de hogar y fomentamos su constante aprendizaje en su área de experiencia.

Mi marca se dedica a hacer prendas a medida para eventos especiales, es por eso que el trato diseñador- cliente es directo y que la identidad de la marca es la elegancia moderna y modesta que resalta la feminidad de la mujer. Todos los diseños que veas míos van a tener esas características, que hoy en día son valores bastante desdibujados en la sociedad.

Pregunta. Tienes una comunidad muy grande de seguidores y eso te da un enorme poder de influencia. ¿Qué mensaje te gustaría que asociaran contigo cuando ven tu nombre, tu marca, tu persona?

Bueno, cuando vi que la comunidad crecía no le di mucha importancia. Sólo hacía exposición de los vestidos y el proceso de ellos para documentarlo y para usarla de vitrina. Después con un par de concursos que hice me di cuenta que las personas no sólo chismoseaban mi perfil, sino que realmente consumían contenido.

Eso es algo en lo que sigo trabajando, pero siempre que posteo quiero que sea la imagen de una mujer dedicada, amorosa, fuerte, creativa e inteligente. Y que los diseños hablaran por sí solos y no sólo mostraran tendencia sino una historia detrás de cada confección. Una artista integral. Muchas cosas.

Me gustaría que vieran una mujer fuerte, con valores y principios claros en todos los aspectos de mi vida. Una mujer coherente, dedicada, cercana, amorosa, creativa, inteligente. Una artista integral, compasiva y 100% receptiva a las necesidades de mis clientes.

Sitio web de Nathalia Ordóñez: http://www.nathaliaordonez.com/