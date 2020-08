Covid-19: Pequeño pierde la vida por ingerir dióxido de cloro

Ciudad de México.- El Covid-19 le dio al periodista mexicano Guillermo Ochoa, quien aseguró estar en buen estado de salud.

En su cuenta de twitter, el comunicador señaló desconocer en qué momento se contagio, ya que pocas veces sale de su casa.

“Una prueba rápida (de Covid-19) que me hicieron en urgencias del Hospital Satélite mientras esperaba otro tratamiento, resultó positiva”.

“Mis defensas reaccionaron bien para combatir el virus”, dijo.

Precauciones extremas para evitar contagio de Covid-19

“¿Cómo me contagié? No lo sé, vivo solo y no recibo visitas, las dos personas que me ayudan están bien”.

“El hecho es que se confirma en los hechos, para mí, el valor de las pruebas. Debo seguirme cuidando y cuidar a los demás. No soy inmune, tampoco foco de contagio”, agregó.

El comunicador pidió a las personas que extremen precauciones y que evitan salir de casa en la medida de lo posible.

Además, contestó un tuit de una persona que le dijo que le beneficiaba que le diera y que fuera asintomático.

“No, no se adquiere inmunidad y bien que me lo aclararon. Cuidado”, sentenció.

En el último reporte de la Secretaría de Salud se informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 5 mil 618 casos nuevos de Covid-19.

Ochoa adelantó que permanecerá aislado pare evitar contagiar a alguna persona.

