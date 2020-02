América, el mejor del torneo de Clausura 2020

Ciudad de México.- El boxeador estadounidense Deontay Wilder aseguró que quiere la revancha, después de que el británico Tyson Fury le arrebató el título completo de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo.

Wilder aceptó que fue doloroso el revés que sufrió, sin embargo, aclaró que su carrera no está terminada y regresará fuerte para los próximos combates.

Ante Fury, Wilder aseguró que quería continuar el combate en el Round 7, pero su esquina no le permitió seguir en el combate.

Tyson Fury vs Deontay Wilder pic.twitter.com/GShSeG51Km — MMA Gone Wild 🅙 (@MMAgonewild) February 23, 2020

“Solo me hubiera gustado que mi esquina me hubiera dejado salir con mi escudo. Soy un guerrero. Y eso es lo que hago. Pero es lo que es. Me siento bien. Cosas como éstas pasan”, dijo.

“Ganó el mejor hombre. Mi entrenador lanzó la toalla y yo estaba listo para salir con mi escudo”, mencionó el excampeón de pesos pesados.

A pesar de sentirse muy dolido por la derrota ante el inglés, Wilder confirmó que regresará más fuerte que nunca.

“Pasaron muchas cosas rumbo a esta pelea, pero es lo que es. No pongo excusas. Hasta los más grandes han perdido y regresado. Tienes que tomarlo como es. Hoy tuve muchas complicaciones, pero regresaré más fuerte”, concluyó.