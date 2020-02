Sin liderato general, Pumas no pierde la cabeza

Ciudad de México.- El técnico de Pumas, Miguel González, comentó que así como no perdieron la cabeza por encabezar el torneo, tampoco lo harán después de quedarse sin el liderato general, tras sucumbir con Monarcas Morelia.

“Míchel” indicó que se habían presentado muchos elogios para los felinos, y eso pudo haberles afectado en el duelo que se realizó el domingo pasado en el Estadio Olímpico Universitario.

“Cuando uno no consigue ganar, más allá de la racha que llevábamos, pues nos sentimos mal. Teníamos esperanzas en seguir sumando y ganando, pero para eso necesitamos la intensidad en todas las jornadas porque el campeonato es muy volado”, comentó el entrenador.

“Creo que es una derrota que nos coloca en nuestro sitio porque había un exceso de elogios alrededor del equipo, hay que seguir trabajando siempre igual porque si no es difícil sumar”.

▶️⚽️ #JugadaDelPartido ⚽️◀️



Corrían los últimos instantes del encuentro en Ciudad Universitaria, cuando Miguel Sansores ingresó al área y disparó contundente, para que Morelia concretara el 1-2 ante Pumas.#LigaBBVAMX ⚽ #CreandoOportunidades ⚽ #PorLaEducación pic.twitter.com/TUZ5VmVNbg — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 23, 2020

El estratega español aseguró que con esta derrota, la mentalidad de sus dirigidos toma rumbo, pues había mucha algarabía con el buen inicio de torneo a tal grado de pensar en ya tener el título en las manos.

“Intento no cambiar el discurso, después de ganarle 4-0 a San Luis parecía que no había rivales para nosotros, intento ser comedido en la victoria y la derrota. El equipo ha dado un paso al frente en cuanto a mentalidad, no podemos pensar que vamos a ser campeones ni pensar que quedaríamos fuera de la Liguilla”.

Al cuestionarle sobre el error de Alfredo Saldívar en el primer gol de Morelia, el timonel aclaró que “no he hablado con Saldívar, pero tampoco hablo con él cuando nos salva partidos”, sentenció.