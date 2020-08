Arremete Higuera en contra de los Tigres de “Tuca” Ferretti

Ciudad de México.- José Luis Higuera, exdirectivo de Chivas y quien actualmente se encuentra al frente del Atlético Morelia, criticó a los Tigres y a los integrantes del equipo.

Higuera comentó que la escuadra universitaria no le gusta como equipo, además de que hay jugadores sobrados como Nahuel Guzmán y André-pierre Gignac.

“Lo que representa Tigres, y como se ha hecho, no me gusta un equipo así. Me quedo con Monterrey”, dijo en entrevista con el programa Futbol Live Show.

“Un equipo con lo que proyecta Tigres no me gusta, me cag… la altanería, me cag… jugadores como Nahuel, como Gignac”.

“Por descontar prefiero a Monterrey que a Tigres por eso mamone… que proyecta Tigres, parece que los seleccionan así”, indicó.

"Me cagan los jugadores, como @PatonGuzman como @10APG y la mamonería que representa @TigresOficial". Así lo dijo nuestro invitado @JLHB33.

Higuera le ganó una final a los Tigres del Tuca Ferretti



José Luis recordó que, cuando estaba con Chivas, el rebaño le ganó una final a los Tigres.

Por ello, descartó que le guarde algún rencor a la escuadra que actualmente comanda Ricardo Ferretti.

Por lo pronto, Higuera se encuentra trabajando con el Atlético Morelia que forma parte de la Liga de Expansión del Futbol Mexicano.

