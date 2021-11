Así se jugará el repechaje del Grita México Apertura 2021

Ciudad de México.- Finalizó la temporada regular del torneo Grita México Apertura 2021, y quedaron definidos los ocho equipos que se verán las caras en el repechaje.



Monterrey se medirá a La Máquina de Cruz Azul; Puebla hará frente a las Chivas; Toluca a los Pumas; además de Santos Laguna a San Luis.

¡¡Los 12 invitados!! 🎟️



De ellos saldrá el Campeón del #GritaMéxicoA21



¿Quién es tu favorito?#LigaBBVAMX ⚽ pic.twitter.com/13ZK6x4rHL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 8, 2021



Los duelos serán a eliminación directa, es decir, habrá un solo duelo. En caso de empate, se tendrá que definir en tiros penales.



América, Atlas, León y Tigres ingresaron directo a cuartos de final.

Monterrey vs. Cruz Azul



Monterrey y Cruz Azul se han visto las caras en cuatro ocasiones en Liguilla, pero nunca lo han hecho en repechaje.



El primer duelo fue en 1975-76, mientras que el más reciente fue en el Apertura 2018. Dos series fueron ganadas por Rayados y dos más por La Máquina.

1975/76 Monterrey vs. Cruz Azul 7 – 2 4tos de Final

Clausura 2005 Cruz Azul* vs. Monterrey 3-3 4tos de final

Apertura 2009 Monterrey vs. Cruz Azul 6 – 4 Final

Apertura 2018 Cruz Azul* vs. Monterrey 1-1 Semifinal

*Avanzó Cruz Azul

Puebla vs. Chivas



Puebla y Chivas son viejos conocidos en Liguilla, aunque también se enfrentarán, por primera vez, en un repechaje.



Se han medido en tres ocasiones en cuartos de final, en una fase de grupos, en una semifinal y se vieron las caras en una final. Los camoteros ganaron tres series al igual que los tapatíos.



1982-83 Puebla vs. Guadalajara 2-2 (7-6) Final

PRODE 85 Puebla vs. Guadalajara 1-0 4tos de Final

México 86 Guadalajara vs. Puebla 4-3 4tos de Final

1986-87 Guadalajara vs. Puebla 2 – 0 Semifinal

1988-89 Guadalajara vs. Puebla 4-0 Grupos

1991-92 Puebla vs. Guadalajara 4 – 3 4tos de Final

Toluca vs. Pumas



Toluca y Pumas solo se han enfrentado en dos Liguillas y en ambas en cuartos de final.



En el Apertura 2003, los choriceros dieron cuenta de los felinos, y la revancha llegó en el Apertura 2007 con la victoria de los universitarios.

Apertura 2003 Toluca vs. Pumas 4 – 2 4tos de Final

Apertura 2007 Pumas vs. Toluca 1 – 3 4tos de Final

Santos vs. San Luis



Santos y San Luis ya se enfrentaron en una ocasión en repechaje. El equipo lagunero se impuso 2-1 en el Clausura 2007 y también dio cuenta de los potosinos en el Apertura 2008 pero en cuartos de final.



Clausura 2007 Santos vs. San Luis 2 – 1 Repechaje

Apertura 2008 Santos vs. San Luis 5 – 2 Cuartos de Final

Lee: Victoria de Chivas y amarra su boleto al repechaje