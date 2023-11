Atletas de la UNAM brillan con 10 medallas para México

Ciudad de México.— El powerlifting o levantamiento de potencia de la UNAM destacó a nivel internacional en el Campeonato Anual de Bench Press de América del Norte celebrado en la Ciudad de México, con la consecución de 10 medallas: siete de oro y tres de plata.

En la rama femenil, cuatro alumnas deportistas lograron oro. Destacó por su desempeño Wendy Alejandra Aguilar Villagrán, quien, con una carga de 62.5 kilogramos, logró medalla de oro y récord norteamericano en la categoría de -52 kilogramos Junior Raw. Además fue la ganadora absoluta de la modalidad Junior Raw.

“Para mí es un orgullo participar por México. Somos mexicanos, pero no dejamos de ser universitarios que practicamos un deporte. Es muy gratificante demostrar a todos mis compañeros que esto es posible, que hay un apoyo real de la FES y de la Universidad Nacional, y que existe la posibilidad de estar en estos eventos, destacar y hacer cosas muy lindas por el deporte, sin descuidar la parte académica”, expresó Alejandra Aguilar tras conseguir el logro.

Asimismo, Carina Chávez Granados, logró medalla de oro en la categoría de -47 kilogramos Open Raw. Haidee Lara Segovia, obtuvo oro en -63 kilogramos Junior Raw; y Jaqueline Moreno López, logró oro en -76 kilogramos Junior Raw.

“Esta medalla representa trabajo, disciplina y el haber alcanzado un objetivo de años. El powerlifting es mi mundo, es algo que me apasiona, desde niña soñé con representar a México y a la UNAM en una competencia internacional, y es un sentimiento indescriptible”, afirmó Jaqueline Moreno.

Lían Pérez Velázquez,logró metal dorado en la categoría de -74 kilogramos Sub-Junior Raw. Alonso Gutiérrez Nájera obtuvo medalla de oro en -83 Sub-Junior Equipado y Jovani Vázquez García, se hizo del oro en -83 Open Equipado.

“Este logro al entrenamiento que hubo, al apoyo de los entrenadores, esto no es sólo mío, es de muchas personas que me ayudaron con sus consejos cuando inicié. Todo es gracias a ellos y al gran trabajo que he realizado”, aseveró Gutiérrez Nájera.