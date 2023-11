Avanzaron los favoritos en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Tenis Varonil 

Ciudad de México.— El director general del Instituto del Deporte, Julio Pérez Guzmán, realizó una nueva Jornada de entrega de material deportivo en escuelas públicas de la Ciudad de México de la Alcaldía Iztapalapa.

Te puede interesar Bendición del Papa Francisco en el Consejo Mundial de Boxeo

El recorrido comenzó con la Escuela Secundaria Diurna No. 240 “México-Tenochtitlán” en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, más tarde visitó la Diurna No. 287 “Julio Verne”; fue también a la Escuela Secundaria No. 310 “Presidentes” y, finalmente, a la Diurna No. 132 “Japón”.

Durante la jornada, se entregaron balones de futbol, basquetbol y tocho bandera. Así como conos para la práctica de actividad física en horarios escolares como parte de la disciplina de Educación Física. La finalidad es que las y los jóvenes cuenten con equipo deportivo para llevar a cabo sus clases.

Acompañando al director general del INDEPORTE estuvo la boxeadora Zulina “La Loba” Muñoz, campeona mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Julio Pérez y “La Loba” Muñoz compartieron un mensaje en cada una de las escuelas con la finalidad de incentivar el deporte y la actividad física para formar estilos de vida saludables en la población.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales