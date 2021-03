Bill Belichick se está armando hasta los dientes.

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El presidente deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, aseguró que no tirará la toalla tras la derrota que sufrió el equipo ante América.

En conferencia de prensa, Peláez indicó que el dueño del equipo, Amaury Vergara, tiene su renuncia en la mesa y aseguró que no está en el Rebaño por dinero.

“No estoy por dinero, estoy aquí por un reto profesional, quiero levantar un trofeo, Amaury sabe que mi renuncia está en su mesa y tiene libertad para accionar”.

“Estamos aquí para dar la cara, es tener vergüenza, tener un poquito de madre, después de la vergonzosa actuación de ayer”.

Peláez señaló que, en caso de salir de la institución, dejaría a Chivas sin un peso “porque el finiquito no me importa”.

“No voy a tirar la toalla, yo no exigo un finiquito, cuando me tenga que ir me voy a ir sin un centavo”, apuntó.

Peláez ratificó a Víctor Manuel Vucetich para lo que resta del torneo “aún quedan partidos y confiamos en que el grupo levantará”.

Sobre posibles sanciones al equipo por el mal funcionamiento, rechazó que vayan a sancionar económicamente a los integrantes del plantel.

En tanto, Vucetich rechazó que falte conexión entre los jugadores y cuerpo técnico. Sobre la salida de José Juan Macías del clásico, el estratega apuntó que la decisión fue meramente táctica porque el atacante de Chivas no atravesaba por un buen momento.

“Observamos ciertas distracciones desde cualquier aspecto, es fácil que se distraigan y no entienden los compromisos que deben asumirse, es algo que tenemos ue evaluar, ver cómo son las actitudes y hablar con ellos”.

