“Chelito” Delgado, cerca de regresar a México

Ciudad de México.- El exjugador de América, Salvador Cabañas, reveló que tiene problemas de visión y es una de las secuelas que tiene tras recibir un balazo en la cabeza.

Cabe recordar que el 25 de enero de 2010, Cabañas sufrió un atentado cuando se encontraba en un centro nocturno conocido como el Bar Bar.

En entrevista para el Alargue de Caracol, Cabañas indicó que sufre de problemas de la vista después de muchas cirugías que le practicaron.

“Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da muchas complicaciones cuando juego”, expresó.

Comentó que, por ahora, no piensa salir de su natal Paraguay por el Covid-19 y vive al lado de sus padres quienes lo han apoyado.

“Estoy acá en Asunción, feliz, contento acá con mis padres. No pienso salir más de Paraguay porque la enfermedad parece estar fuerte allá afuera y prefiero quedarme acá resguardado”, sentenció.