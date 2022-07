Chicharito y Carlos Vela encabezan los convocados para el MLS All-Star Game

Ciudad de México.— Por segunda temporada consecutiva, el equipo de Estrellas de la MLS se enfrentará a lo mejor de la LIGA MX, el próximo 10 de agosto en Minnesota. Tres mexicanos jugaran el MLS All-Star Game 2022.

El vigente ganador de la MLS Cup, New York City FC, y el actual líder LAFC, cuentan en ambos casos, con tres jugadores seleccionados para el partido del 2022.

En el caso de NYCFC serán el arquero Sean Johnson (seleccionado por el Comisionado Don Garber), el delantero Valentín Castellanos, y el defensor Alexander Callens, que participará por primera vez de un MLS All-Star Game.

El trío que representará a LAFC incluye al Jugador Franquicia Carlos Vela, al veterano de la MLS Ilie Sánchez y al internacional ecuatoriano de 22 años Diego Palacios.

El plantel fue seleccionado a través de la combinación de los votos de los aficionados, los jugadores de la liga y los medios de comunicación (12 jugadores), además de un par de selecciones efectuadas por el Comisionado Don Garber.

Los escogidos por el Comisionado de la MLS para el All-Star Game de 2022 son el arquero de New York City FC Sean Johnson, y el defensor de CF Montréal Kamal Millers.

Johson fue elegido como el Jugador Más Valioso de la MLS Cup de 2021, mientras que Miller fue seleccionado por primera vez para jugar en el Equipo de los All-Star.

Son 16 los clubes que están representados este año en el plantel de Equipo de All-Stars de la MLS: Austin FC, FC Cincinnati, Columbus Crew, D.C. United, FC Dallas, Inter Miami CF, LA Galaxy, LAFC, Minnesota United FC, CF Montréal, Nashville SC, New England Revolution, New York Red Bulls, NYCFC, Philadelphia Union y Seattle Sounders FC.

Los jugadores citados tienen raíces en diez países diferentes: Argentina (cuatro futbolistas), Canadá (2), Ecuador (1), Alemania (2), Grecia (1), Jamaica (1), México (3), Perú (2), España (2) y Estados Unidos (8). Además, 14 de los 26 futbolistas convocados harán su debut en el MLS All-Star Game.

CONVOCADOS AL MLS ALL-STAR GAME DE 2022

Luciano ACOSTA (FC Cincinnati) – Mediocampista ofensivo

Julián ARAUJO (LA Galaxy) – Lateral por derecha al MLS All-Star

Paul ARRIOLA (FC Dallas) – Delantero

Andre BLAKE (Philadelphia Union) – Arquero

Alexander CALLENS (New York City FC) – Defensor central

Valentín CASTELLANOS (New York City FC) – Delantero

Sebastián DRIUSSI (Austin FC) – Mediocampista ofensivo

Jesús FERREIRA (FC Dallas) – Delantero

Taxiarchis FOUNTAS (D.C. United) – Delantero

Carles GIL (New England Revolution) – Mediocampista ofensivo

Javier HERNÁNDEZ (LA Galaxy) – Delantero al MLS All-Star

Sean JOHNSON (New York City FC) – Arquero

Aaron LONG (New York Red Bulls) – Defensor central

Kamal MILLER (CF Montréal) – Defensor

Jordan MORRIS (Seattle Sounders FC) – Delantero

Hany MUKHTAR (Nashville SC) – Mediocampista ofensivo

Darlington NAGBE (Columbus Crew) – Mediocampista defensivo

Diego PALACIOS (LAFC) – Lateral por izquierda

Emanuel REYNOSO (Minnesota United FC) – Mediocampista ofensivo

Raúl RUIDÍAZ (Seattle Sounders FC) – Delantero

Ilie SÁNCHEZ (LAFC) – Mediocampista defensivo

Dayne St. Clair (Minnesota United FC) – Arquero

Carlos VELA (LAFC) – Delantero al MLS All-Star

Kai WAGNER (Philadephia Union) – Lateral por izquierda

DeAndre YEDLIN (Inter Miami CF) – Lateral por derecha

Walker ZIMMERMAN (Nashville SC) – Defensor central

