Debut de Charlotte ante Galaxy de Chicharito roba cámara

Ciudad de México.— Marzo es el mes del esperado retorno de la lucha libre extrema en México, Xtreme Latin American Wrestling (X-LAW), que desde su fundación en 2001 ha ofrecido combates llamativos a la afición.

Tres ciudades fueron seleccionadas por la también llamada Ley X para la gira del regreso de La lucha libre extrema. Comenzando el sábado 5 de marzo en el Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez, donde L. A. Park, Blue Demon Jr. y Juventud Guerrera se verán las caras en un duelo de tres esquinas.

“L. A. Park es un viejo conocido con el que tuve batallas épicas en WCW y mi otro rival es Blue Demon Jr., nunca se ha visto un three way dance con estas tres figuras de la lucha libre, así que ya pueden comprar sus boletos porque es el regreso de Juventud Guerrera después de 6 meses de ausencia. Esto va a marcar una nueva etapa para Juventud Guerrera en su carrera, así que gente de Chiapas, no se pueden perder el regreso de La lucha libre extrema X-LAW el 5 de marzo”, acotó Juventud Guerrera.