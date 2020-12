Definen futuro de Miguel Herrera tras eliminación de América

Ciudad de México.- La UNAM dio a conocer a los ganadores del Premio Universitario del Deporte 2020, máximo galardón a nivel amateur que entrega la Casa de Estudios.

Lucero Aline Mendoza Calixto, alumna de la Facultad de Psicología y piragüista de la UNAM, se convirtió en la ganadora como Mejor Alumno Deportista. A Edmundo Porfirio Alpízar Basurto se le otorgó el premio como mejor entrenador.

Mientras que Oscar Alfonso Orduño Yáñez, coordinador deportivo de la FES Cuautitlán fue destacado por su Fomento, Protección e Impulso del Deporte Universitario.

Entre los logros de Lucero Mendoza, destaca la medalla de plata en la Toma Selectiva al Clasificatorio Olímpico Continental 2020. Obtuvo presea argenta en el Campeonato Nacional Juvenil 2019. Obtuvo oro en la Toma Selectiva Rumbo a Juegos Panamericanos 2018 y oro en el Campeonato Nacional de Distancia Larga 2018, entre otros.

“Es un reconocimiento a todo lo que he vivido en el canotaje de la UNAM. A todo lo que he aprendido de las personas que he conocido aquí”.

“Para alcanzar el nivel que me ha permitido obtener estos logros desde 2018 a la fecha, he debido vivir experiencias inéditas. Aprender de la gente que se ha cruzado en mi senda deportiva”, dijo Mendoza.

La entrega de los otros dos premios

Por su parte, el entrenador de ciclismo Edmundo Alpízar, ha destacado en los últimos años con la consecución de distintos resultados.

Entre sus deportistas destaca Yareli Acevedo Mendoza, alumna de la Facultad de Contaduría y Administración. Obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Pista Junior, carrera a puntos, en Frankfurt, Alemania.

También la presea dorada en el Campeonato Panamericano Junior, por puntos, en Guadalajara. Y las de plata en el mismo certamen panamericano, tanto en persecución por equipos, como en persecución individual.

En cuanto a los logros de Oscar Orduño, destaca la cifra de 117 mil 200 personas activadas en los últimos tres años con el programa Deporte para Todos.

Además, organizó 250 eventos promocionales en este mismo trienio, el incremento de 29 a 33 disciplinas deportivas en la FES Cuautitlán durante el mismo periodo y la credencialización deportiva de 6 mil 263 miembros de la comunidad universitaria.

