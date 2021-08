Delegación mexicana, protagonista de escándalos en Tokio de principio a fin

Y no podia faltar el chistosito que quemo a toda la delegación Mexicana en los #JuegosOlímpicos

por quitarse el cubrebocas en pleno desfile.

Jorge Cardenas, bien lo lograste campeón todo mundo ahora te conoce pero no por ser un atleta, si no por ser idiota en un evento mundial. pic.twitter.com/Ak5k28HjCi